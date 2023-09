Museum iptek di China pikat 1 miliar lebih kunjungan luring

Seorang anak berinteraksi dengan bola plasma di Museum Sains dan Teknologi Yangzhou di Yangzhou, China, pada 1 Oktober 2022. (Xinhua/Meng Delong)

Beijing (ANTARA) - Jaringan museum ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) modern China telah menarik lebih dari 1 miliar kunjungan luring (offline) sejak 2012, kata Asosiasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi China (China Association for Science and Technology/CAST).Jaringan museum iptek tersebut, menurut CAST, telah memainkan peran unik dalam mendorong popularisasi sains yang adil dan inklusif serta meningkatkan literasi sains di negeri Tirai Bambu ini.CAST mulai membangun jaringan museum iptek modern pada 2012. Setelah lebih dari satu dekade, proyek tersebut telah membantu mendirikan 446 museum iptek yang sesuai dengan standar nasional, 657 museum iptek keliling, 1.764 karavan sains (science caravan) populer, 1.124 museum iptek sekolah menengah di wilayah pedesaan, serta Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Digital China.Museum iptek yang memenuhi standar telah mencapai cakupan penuh di tingkat provinsi. Saat ini, level cakupan di tingkat prefektur adalah 65,9 persen, dan terdapat lebih dari 220 museum iptek tingkat wilayah di seluruh China, termasuk 377 museum gratis yang didukung oleh subsidi dari pemerintah pusat.Berbagai terobosan telah dibuat dalam konstruksi bersama dan pembagian (sharing) sumber daya popularisasi ilmu pengetahuan secara keliling (mobile). Museum iptek keliling telah melakukan 5.909 tur, yang mencakup 1.888 distrik administratif setingkat wilayah di 29 provinsi, dengan rata-rata tiga kunjungan per wilayah.Museum iptek keliling juga telah membantu lebih dari 20 wilayah dan kota mendirikan museum iptek. Karavan sains populer menempuh jarak sekitar 54,653 juta km, atau setara dengan 1.366 putaran mengelilingi Bumi.Museum iptek di sekolah menengah di area pedesaan mencakup 29 provinsi serta Korps Produksi dan Konstruksi Xinjiang, melatih 7.384 guru iptek dan melayani 13,44 juta orang secara langsung.Sementara itu, total sumber daya situs web Museum Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Digital China mencapai 18,25 terabita (TB), yang membantu sains populer mencapai transformasi digital.CAST mengatakan bahwa jaringan museum iptek modern China akan terus memberikan pendidikan dan popularisasi ilmiah kepada masyarakat, terutama kepada kelompok-kelompok penting seperti remaja. CAST juga akan terus meningkatkan aksesibilitas sumber daya museum iptek dan meningkatkan literasi sains.

