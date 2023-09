Wapres Ma'ruf tiba di Nanning untuk hadiri China-ASEAN Expo 2023

Baca juga: China ingin terus tingkatkan hubungan dengan Indonesia

Nanning (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ibu Wury Ma'ruf Amin beserta rombongan tiba di Kota Nanning, Daerah Otonomi Guangxi Zhuang, China untuk menghadiri pembukaan China-ASEAN Expo (CAEXPO) 2023 dan China-ASEAN Business Investment Summit ke-20.Selain itu, Wapres Ma'ruf juga diagendakan untuk bertemu dengan Perdana Menteri China Li Qiang dan Gubernur Wilayah Otonomi Guangxi Zhuang Lan Tianli.Saat turun dari tangga pesawat Garuda Indonesia (GIA-2) di Bandara International, Wuxu, Nanning, pada Jumat (15/9), Wapres Ma'ruf Amin disambut dengan tarian dan nyanyian tradisional perwakilan 12 suku dari Provinsi Guangxi. Pertunjukan tarian tersebut merupakan kombinasi dari seluruh etnis minoritas yang berada di Guangxi.Wapres Ma'ruf juga disambut oleh Wakil Ketua Kongres Raya Nasional Provinsi Guangxi (setingkat Wakil Gubernur) Zhou Jiabin, Deputi Dirjen Urusan Luar Negeri Provinsi Guangxi, Zhou Tong, Duta Besar RI untuk Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun beserta Ibu Sih Elsiwi Handayani Oratmangun, Konjen RI untuk Guangzhou Ben Perkasa Drajat beserta Ibu Herwati Sari Drajat dan Atase Pertahanan (Athan) RI Beijing Kolonel Mar Benny Poltak Nadeak serta Ibu Desy Sulastri Tampubolon.Sebelumnya Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning mengatakan tahun ini menandai peringatan 10 tahun "Belt and Road Initiative" dan 20 tahun peringatan "Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia"."China telah menjadi mitra dagang terbesar ASEAN selama 14 tahun berturut-turut, dan kedua belah pihak telah menjadi mitra dagang terbesar selama tiga tahun berturut-turut. Pada 2022, perdagangan China-ASEAN melebihi 970 miliar dolar AS atau naik 11,2 persen dibandingkan tahun sebelumnya sedangkan pada Juli tahun ini, akumulasi investasi antara China dan negara-negara ASEAN telah melampaui 380 miliar dolar AS (Rp5,84 kuadriliun)," ungkap Mao Ning pada Kamis (14/9).Mao Ning menyebut CAEXPO 2023 menjadi platform utama untuk memperdalam kerja sama China-ASEAN dan mendorong integrasi ekonomi regional. CAEXPO 2023 mengusung tema "Work Together for a Harmonious Home and a Shared Future—Promoting High-Quality Development of the Belt and Road and Building an Epicentrum of Growth"."China berharap kegiatan ini akan menjadi kesempatan bagi semua pihak untuk menjajaki peluang, dan mengupayakan kerja sama. Kami akan berupaya mendorong liberalisasi dan fasilitasi perdagangan serta investasi antara China dan ASEAN, meningkatkan konektivitas regional, membangun perekonomian regional yang terbuka dan mendorong pembangunan komunitas China-ASEAN yang lebih erat," kata Mao Ning.CAEXPO rencananya juga akan dihadiri oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Deputi Perdana Menteri yang juga Menteri Perdagangan Thailand Phumtham Wechayachai serta Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn.Di Nanning, rencananya Wapres Ma'ruf Amin juga akan membuka Paviliun City of Charms of Indonesia, membuka Paviliun Komoditas Indonesia dan melakukan "joint interview" bersama dengan media China.Setelah serangkaian acara tersebut, Wapres Ma'ruf Amin beserta Ibu Wury Ma'ruf Amin dan rombongan terbatas akan kembali melanjutkan kegiatan kunjungan kerjanya ke Shanghai pada Senin (18/9).

