China ancam sanksi perusahaan AS terlibat penjualan senjata ke Taiwan

Beijing (ANTARA) - China telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan Amerika Serikat karena keterlibatan dalam penjualan senjata ke Taiwan.Menurut Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Mao Ning pada Jumat, pemerintah AS mengabaikan penolakan tegas dari China dengan sengaja memasok senjata ke wilayah Taiwan di China.Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip Satu China dan ketentuan dalam tiga komunike bersama China-AS, bertentangan dengan undang-undang internasional dan norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional, serta merusak kedaulatan dan kepentingan keamanan China. AS semakin jauh melangkah di jalan yang salah dan berbahaya dengan mempersenjatai Taiwan, kata Mao saat konferensi pers harian.Mao mengatakan Lockheed Martin Corporation, St Louis, MO secara langsung berpartisipasi dalam penjualan senjata AS ke Taiwan yang diumumkan pada 24 Agustus sebagai kontraktor utama.Sementara itu, Northrop Grumman berpartisipasi dalam beberapa penjualan senjata AS ke Taiwan."Sesuai dengan Undang-Undang Sanksi Anti-Asing Republik Rakyat China, China memutuskan untuk menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan pertahanan AS yang disebutkan di atas," kata Mao.Pemerintah China tidak pernah goyah dalam tekadnya untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas teritorial, tegas Mao."Kami menyerukan kepada AS untuk sungguh-sungguh mematuhi prinsip Satu China dan ketentuan dalam tiga komunike bersama China-AS, menghentikan penjualan senjata ke Taiwan, menghentikan kolusi militer dengan Taiwan, dan berhenti mempersenjatai Taiwan, dan jika itu tidak dilakukan, maka AS akan mendapat respons tegas dari China," imbuhnya.

Pewarta: Xinhua

Editor: Bayu Prasetyo

COPYRIGHT © ANTARA 2023