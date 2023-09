Asosiasi industri: China miliki 200 juta sepeda yang aktif digunakan

Beijing (ANTARA) - China kini memiliki lebih dari 200 juta sepeda yang aktif digunakan dan mendukung perjalanan rendah karbon, kata Asosiasi Sepeda China pada Minggu (17/9), bertepatan dengan peringatan World Cycling Day (WCD).Masyarakat perkotaan di China mengendarai sepeda atau kendaraan roda dua bertenaga listrik sekitar 30 dari 100 kali mereka bepergian. Kondisi tersebut mengurangi emisi karbon hingga sekitar 10.000 ton per hari di seluruh China, kata survei yang dilakukan oleh asosiasi tersebut di delapan kota, termasuk Beijing, Changsha, dan Chengdu.Mendukung tren ini, layanan penyewaan sepeda, pengisian daya terpusat, dan pertukaran baterai semakin populer di China dengan bantuan mahadata dan Internet of Things.Penyedia layanan penyewaaan sepeda Hello Inc., misalnya, mengatakan jumlah pengguna terdaftar dan pesanan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

