Pertemuan dengan Wali Kota Shanghai jadi penutup kunjungan Wapres

Shanghai (ANTARA) - Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu dengan Wali Kota Shanghai Gong Zheng dan pertemuan tersebut menjadi acara penutup dalam kunjungan kerja selama enam hari di China."Pagi ini melengkapi pertemuan saya dengan perdana menteri dengan gubernur dan hari ini dengan wali kota Shanghai, yang ternyata mantan gubernur. Shanghai kita menyebutnya sebagai 'gateway' dari perdagangan dan bilateral pengusaha antara Indonesia dan RRT," kata Wapres Ma'ruf Amin di Shanghai, China pada Selasa.Ma'ruf bertemu dengan Wali Kota Shanghai Gong Zheng di Xijiao Conference Center, Xijiao State Guest Hotel No 7 Shanghai selama sekitar 30 menit."(Shanghai) pusat perdagangan juga, industri keuangan, industri mobil dan sebagainya. Karena peran Shanghai ini begitu besar, saya mendorong supaya investasi lebih besar lagi. Walaupun mereka sudah berinvestasi dalam rangka penguatan, kemitraan, strategis, komperehensif antara Indonesia dan RRT," kata Ma''ruf.Di bidang investasi, menurut Wapres, sejumlah pengusaha dari Shanghai sudah berinvestasi cukup besar, salah satunya di kawasan Morowali, Sulawesi Tengah."Mereka juga tertarik dengan pariwisata, menurut beliau (Wali Kota Shanghai) pariwisata Indonesia menarik tentu berbagai yang terkait dengan pariwisata, maupun menjadi pusat mobil listrik, karena pusat mobil listrik itu di Shanghai," tambah Wapres.Topik terakhir yang dibahas adalah soal pariwisata dan Ma'ruf mengajak supaya lebih banyak lagi orang-orang dari Shanghai yang wisata ke Indonesia. Sementara itu Wali Kota Shanghai Gong Zheng menyampaikan bahwa Indonesia dan Shanghai sama-sama memiliki market yang luas untuk meningkatkan kerja sama perdagangan."Terkait dengan kerja sama di industri halal, saya baru mengetahui kalai di Indonesia ada peluang pasar sektor halal senilai 135 miliar dolar AS, saya akan sampaikan informasi ini kepada Komisi Perdagangan Kota Shanghai,” ujar Gong Zheng.Lebih jauh, wali kota yang pernah menjabat sebagai gubernur Provinsi Shandong ini mengungkapkan bahwa saat ini Shanghai sedang melakukan pembangunan sebagaimana diarahkan oleh Presiden China Xi Jinping agar menjadi kota modern yang berpengaruh di seluruh dunia."Beberapa tahun terakhir, daya saing kota Shanghai terus meningkat. Pada tahun lalu PDB Shanghai mencapai 4,47 triliun yuan atau 660 miliar dolar AS sehingga Shanghai tetap menjadi pusat ekonomi yang terbesar di seluruh China dan di posisi lima besar dunia," paparnya.Selain itu, kata Gong Zheng, Shanghai saat ini juga tengah membangun pusat moneter dan perdagangan internasional. Menurutnya, volume keluar masuk peti kemas di pelabuhan Shanghai merupakan yang terbesar di seluruh dunia selama 13 tahun terakhir.Pada 2022, volume perdagangan di Shanghai 10,4 triliun yuan. Adapun proporsinya mencapai 3,6 persen di seluruh dunia dengan tetap berada di posisi pertama.Gong Zheng juga menyebutkan bahwa Indonesia dan China adalah dua negara negara sahabat yang memiliki mimpi yang sama. Hubungan kedua negara sejauh ini terus berkembang dengan dukungan dari Presiden Joko Widodo dan Presiden Xi Jinping."China telah menjadi mitra dagang terbesar Indonesia selama 10 tahun terakhir. Saat bertemu Presiden Jokowi di Chengdu, Presiden Xi Jinping telah menekankan bahwa bersamaan dengan ulang tahun ke 10 hubungan kemitraan strategis komprehensif kedua negara, China siap memperdalam kerja sama strategis dengan Indonesia," kata Gong Zheng.Ikut mendampingi Wali Kota Shanghai dalam pertemuan tersebut Deputy Secretary General of Shanghai Municipal Party Committee and Secretary General of Shanghai Municipal Government Ma Chunlei, Director General of FAO Shanghai Kong Fu’an, serta Deputy Director General of FAO Shanghai Liu Guangyong.Sementara Wapres didampingi oleh Duta Besar RI untuk Tiongkok Djauhari Oratmangun, Kepala Sekretariat Wapres Ahmad Erani Yustika, Kepala Protokol Negara Andy Rachmianto, Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Ekonomi dan Peningkatan Daya Saing Guntur Iman Nefianto, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono Wahjoe Sedjati, Staf Khusus Mohamad Nasir dan Masduki Baidlowi, TIm Ahli Wapres Nurdin Tampubolon, serta Acting Konsul Jenderal RI Shanghai Faramela.Selanjutnya Wapres Ma'ruf Amin dan rombongan akan kembali ke Indonesia melalui Bandara Internasional Pudong, Shanghai.

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor: Atman Ahdiat

COPYRIGHT © ANTARA 2023