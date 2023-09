AS gelar ED Games Expo, tingkatkan inovasi dalam teknologi pendidikan

Los Angeles (ANTARA) - Satu pameran oleh Departemen Pendidikan Amerika Serikat (AS), disiarkan secara langsung, telah diluncurkan pada Kamis (21/9) dengan menampilkan berbagai teknologi pendidikan mutakhir dan gim memikat.Acara virtual selama sehari penuh itu disiarkan langsung dari Education Games Expo tahunan yang digelar pekan ini di Washington DC.Sejumlah pakar pendidikan membagikan beberapa teknologi yang mereka gunakan di ruang kelas serta cara mereka menggunakan seni dan desain dalam menciptakannya.Mereka mengumpulkan gagasan tentang cara memanfaatkan sifat permainan yang imersif untuk menumbuhkan pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip ilmiah dan belajar bagaimana menerapkan teknologi baru ke dalam kelas dengan sukses guna mengajarkan keterampilan terkini kepada murid.Salah satu panel berbagi kisah tentang empat perempuan pengusaha yang menciptakan teknologi pendidikan untuk melibatkan perempuan anak dan murid yang kurang terwakili dalam bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika.Acara tersebut merupakan puncak dari ED Games Expo tahunan yang diadakan di Washington DC dari 19 hingga 22 September.ED Games Expo merupakan pameran publik tahunan tentang inovasi teknologi pendidikan yang membawa perubahan yang diciptakan melalui lebih dari 50 program di Institut Ilmu Pendidikan AS, Departemen Pendidikan AS, dan badan pemerintah lainnya.Acara selama empat hari itu dihadiri khalayak luas, termasuk para pengembang dan peneliti teknologi pendidikan, organisasi di seluruh ekosistem pendidikan, pelajar dan pendidik, serta perwakilan dan pemimpin dari badan dan kantor federal AS.

