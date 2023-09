Indeks harga logistik angkutan jalan China naik tipis secara mingguan

Beijing (ANTARA) - Indeks harga logistik angkutan jalan China naik tipis pada pekan lalu di tengah pertumbuhan kapasitas transportasi yang lebih lambat, ungkap data industri.Indeks tersebut berada di posisi 1.026,52 poin pada pekan yang berlangsung dari 18 hingga 22 September, naik 0,09 persen dari pekan sebelumnya, menurut sebuah survei yang dilakukan bersama oleh Federasi Logistik dan Pembelian China (China Federation of Logistics and Purchasing/CFLP) dan Guangdong Lin'an Logistics Group.Subindeks untuk harga logistik full truckload, yang utamanya mengukur komoditas curah dan transportasi regional, naik 0,09 persen secara mingguan (week on week) menjadi 1.027,98 poin.Menurut survei tersebut, indeks itu kemungkinan akan naik di tengah fluktuasi dalam waktu dekat.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

