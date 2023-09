Jalur kereta cepat baru akan mulai beroperasi di China timur

Beijing (ANTARA) - Jalur kereta cepat lintas laut yang baru akan mulai beroperasi pada 28 September di Provinsi Fujian, China timur, demikian disampaikan operator kereta negara itu pada Selasa (26/9).Jalur kereta yang membentang sepanjang total 277 kilometer ini akan melintasi Kota Fuzhou, Putian, Quanzhou, Xiamen, dan Zhangzhou, menurut China State Railway Group Co., Ltd.Dirancang untuk melaju dengan kecepatan tertinggi 350 kilometer per jam, jalur kereta itu diharapkan dapat menghubungkan Fuzhou dan Xiamen, dua kota besar di provinsi tersebut, dan perjalanan antara kedua kota ini akan memakan waktu 55 menit, kata operator kereta itu.Jalur kereta tersebut akan menampilkan berbagai teknologi cerdas, termasuk Internet of Things (IoT), komputasi tepi (edge computing), dan sistem informasi geografis, guna memastikan operasi yang aman dan sehat, tutur operator itu.Terletak di pesisir tenggara China, Provinsi Fujian memiliki sumber daya budaya dan pariwisata yang luas. Provinsi itu juga terkenal karena memainkan sebuah peran penting dalam keterbukaan China

