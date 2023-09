Kuntoro Mangkusubroto terima Bintang Jasa dari Jepang

Jakarta (ANTARA) - Jepang menganugerahkan Bintang Tanda Jasa the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star kepada mantan Kepala Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam-Nias (BRR NAD-Nias) Kuntoro Mangkusubroto atas kontribusinya terhadap hubungan kedua negara."Profesor Dr. Kuntoro sangat pantas mendapatkan penghargaan dari Kaisar. Kontribusinya terhadap hubungan Jepang-Indonesia sangat kami hargai," kata Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kanasugi Kenji dalam Acara Penganugerahan Bintang Tanda Jasa tersebut di Jakarta, Rabu.Dubes Kenji mengatakan Bintang Tanda Jasa the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star diberikan kepada Kuntoro atas kontribusinya dalam pengerahan bantuan dari Pemerintah Indonesia kepada Jepang untuk penanganan pascagempa di Jepang pada 2011.Saat menjabat sebagai Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro dinilai telah menunjukkan kepemimpinan yang kuat selama pengiriman bantuan dari Indonesia kepada Jepang.Kepemimpinan tersebut menghasilkan pengiriman bantuan dan pengerahan tim kemanusiaan dari Indonesia ke daerah-daerah yang terdampak gempa di Jepang, selain juga penyediaan dukungan dalam bentuk barang dan pasokan bantuan.Kenji menekankan bahwa kontribusi Kuntoro dalam pengiriman bantuan tersebut akan dikenang di Jepang dari generasi ke generasi."Jepang (pada saat itu) sangat terpukul. Sementara orang-orang juga sangat khawatir dengan masa depan mereka. Namun, berkat bantuan Kuntoro dan tim bantuan, semua pasokan bantuan datang ke Jepang," katanya."Untuk itu, kami sangat mengapresiasi dedikasinya dan kepemimpinannya," kata Kenji lebih lanjut.Bintang Tanda Jasa the Order of the Rising Sun, Gold and Silver Star, kata Kenji, merupakan salah satu rekomendasi penghargaan tertinggi dari Kaisar Jepang dan sangat sedikit warga negara asing yang bisa memperoleh penghargaan tersebut.Orang-orang yang berhak menerima penghargaan itu adalah mereka yang berkontribusi dalam mempromosikan hubungan Jepang-Indonesia, baik untuk tokoh-tokoh pemerintah maupun mereka yang bergerak di sektor swasta.Selain Kuntoro, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga memperoleh penghargaan tersebut."Dalam pemberian (penghargaan) untuk Kuntoro, ini dilakukan karena dia menjadi salah satu yang terdepan dari lembaga pemerintahan yang melakukan upaya membantu pembangunan kembali Jepang setelah gempa," kata Kenji.Penghargaan tersebut semestinya diberikan kepada Kuntoro pada tahun lalu. Namun, karena terdapat kendala, pemberian penghargaan ditangguhkan sampai hari ini."Jadi, dia (seharusnya) menerima ini tahun lalu. Kami ingin melakukannya lebih awal. Tapi atas permintaannya, acara ini kami tunda hingga hari ini," kata Kenji.Sementara itu, Kuntoro Mangkusubroto juga menyampaikan ucapan terima kasihnya atas penganugerahan penghargaan tersebut."Terima kasih untuk penghargaan yang luar biasa ini," demikian katanya.

Pewarta: Katriana

Editor: Arie Novarina

