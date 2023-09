Pelabuhan China-Mongolia tangani 1 juta lebih pelancong sepanjang 2023

Hohhot (ANTARA) - Erenhot, pelabuhan darat terbesar di perbatasan China-Mongolia, telah menangani lebih dari 1 juta pelancong masuk (inbound) dan keluar (outbond) sepanjang tahun ini, dengan angka tertinggi dalam satu hari mencapai lebih dari 8.800 orang, demikian disampaikan otoritas setempat pada Kamis (28/9).Layanan proses perizinan bea cukai (customs clearance) untuk lalu lintas penumpang di pelabuhan jalan raya Erenhot, yang terletak di perbatasan Daerah Otonom Mongolia Dalam, China utara, kembali dibuka pada 8 Januari, dan layanan kereta penumpang internasional China-Mongolia kembali dioperasikan pada 30 Agustus.Per Kamis pukul 09.00 waktu setempat, pelabuhan darat tersebut telah menangani sekitar 169.000 kendaraan tahun ini, menurut stasiun inspeksi perbatasan masuk-keluar pelabuhan itu.Dalam beberapa tahun terakhir, skala perdagangan bilateral antara China dan Mongolia mencatatkan peningkatan yang stabil.Pada 2022, nilai perdagangan bilateral mencapai 12,2 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp15.526), naik 34 persen secara tahunan (year on year/yoy). Angka tersebut melonjak 62,6 persen (yoy) dalam enam bulan pertama 2023, mempertahankan momentum pertumbuhan yang kuat, ungkap data resmi.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

COPYRIGHT © ANTARA 2023