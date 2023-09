Kamboja naikkan upah minimum bagi pekerja industri garmen untuk 2024

Para pekerja meninggalkan pabrik garmen untuk makan siang di Phnom Penh, Kamboja pada 27 September 2023. Kamboja pada hari Kamis menetapkan upah minimum bulanan baru untuk industri garmen, alas kaki, dan barang perjalanan sebesar 204 dolar AS untuk tahun 2024, naik dari upah minimum saat ini sebesar 200 dolar AS. dolar, Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan Heng Sour mengumumkan. (Xinhua/Phearum)

Phnom Penh (ANTARA) - Kamboja pada Kamis (28/9) menetapkan upah minimum bulanan baru untuk industri pakaian jadi, alas kaki, dan produk perlengkapan perjalanan di negara itu sebesar 204 dolar AS (1 dolar AS = Rp15.526) untuk 2024, naik dari 200 dolar AS yang berlaku saat ini, demikian diumumkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Pelatihan Kejuruan Kamboja Heng Sour.Pengumuman ini disampaikan setelah Dewan Upah Minimum Nasional Kamboja menyetujui penerapan upah minimum sebesar 202 dolar AS untuk tahun depan, yang kemudian kembali dinaikkan sebesar 2 dolar AS oleh pemerintah.Selain upah minimum bulanan, para pekerja juga akan menerima tunjangan tambahan bulanan lainnya, termasuk tambahan 10 dolar AS per bulan untuk kehadiran rutin dan tambahan 7 dolar AS per bulan untuk biaya transportasi dan sewa, kata sang menteri.

Pewarta: Xinhua

Editor: Maria Rosari Dwi Putri

