Korea Selatan raih emas "esports" League of Legends di Asian Games

Hangzhou (ANTARA) - Korea Selatan meraih medali emas dalam kompetisi esports League of Legends di Asian Games Hangzhou dengan kemenangan 2-0 atas Chinese Taipei pada Jumat (29/9).Korea Selatan menunjukkan dominasi dalam olahraga tersebut, membuat rivalnya sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perlawanan dalam pertandingan itu.Hasil tersebut tidak mengejutkan, lantaran Korea Selatan memberikan perlawanan balasan terhadap tuan rumah China, satu-satunya tim yang dianggap mampu mengalahkan Korea Selatan, di laga semifinal pada Kamis (28/9).China mengalahkan Korea Selatan pada Asian Games 2018 di Jakarta, saat esports menjadi cabang olahraga demonstrasi."Berpartisipasi dalam Asian Games sangat berharga bagi kehidupan dan karier para pemain ini," kata pelatih China Zhu Kai."Pengalaman seperti ini akan sangat bermanfaat bagi kami," komentar Tian "Meiko" Ye, pendukung tim China.Dalam laga untuk memperebutkan medali perunggu, China bangkit dari ketertinggalan satu pertandingan hingga mengalahkan Vietnam dengan skor 2-1.Ini adalah pertama kalinya esports menjadi ajang perebutan medali di Asian Games dan juga akan dipertandingkan di Nagoya, Jepang, pada 2026 mendatang.Tujuh medali emas akan diperebutkan selama sembilan hari kompetisi esports, termasuk dua gim seluler. League of Legends secara luas dianggap sebagai ajang paling populer.Medali untuk Dream Three Kingdoms 2 akan ditentukan pada Sabtu (30/9).

