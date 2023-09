Sektor telekomunikasi China catat pertumbuhan stabil

Beijing (ANTARA) - Industri telekomunikasi China mencatatkan pertumbuhan yang stabil dari Januari hingga Agustus, didorong oleh bisnis-bisnis yang sedang berkembang (emerging), demikian menurut data resmi.Pendapatan bisnis gabungan perusahaan-perusahaan di sektor ini mencapai 1,14 triliun yuan (1 yuan = Rp2.124), naik 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy), ungkap data dari Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi China.Dari total tersebut, sektor-sektor emerging seperti komputasi awan (cloud computing), mahadata (big data), Internet of Things (IoT), dan pusat data internet mencatatkan peningkatan pendapatan sebesar 18,9 persen (yoy).Teknologi 5G terus mencatat ekspansi yang stabil pada periode yang sama. Per akhir Agustus, China memiliki sekitar 3,14 juta stasiun pemancar atau base transceiver station (BTS) 5G, dengan jumlah pengguna telepon seluler (ponsel) 5G di tiga raksasa telekomunikasi negara itu mencapai 714 juta.

