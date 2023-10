China rilis lebih dari 510.000 SKA untuk perdagangan internasional

Beijing (ANTARA) - Dewan Promosi Perdagangan Internasional China (CCPIT) menyebutkan bahwa sebanyak 510.800 surat keterangan asal (SKA) atau certificate of origin telah diterbitkan oleh otoritas China pada Agustus.Sekitar 21.672 SKA diterbitkan oleh otoritas China di bawah perjanjian perdagangan bebas Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP), naik 16,04 persen secara tahunan (yoy).CCPIT berharap SKA dapat mengurangi tarif sebesar 11 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp15.526) untuk produk-produk China yang diimpor ke negara-negara anggota RCEP.Surat keterangan asal merupakan dokumen yang banyak digunakan dalam transaksi perdagangan internasional. SKA menyatakan bahwa produk yang terdaftar telah memenuhi kriteria yang diperlukan agar dapat dianggap berasal dari negara tertentu.Penerbitan surat itu secara luas dinilai sebagai barometer perdagangan luar negeri.

Pewarta: Xinhua

Editor: Imam Budilaksono

COPYRIGHT © ANTARA 2023