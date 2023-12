Beijing kenang Henry Kissinger sebagai sahabat China

Kissinger akan sangat dirindukan dan dikenang dengan penuh cinta oleh masyarakat China atas komitmen pribadinya dan kontribusinya yang luar biasa terhadap hubungan China-AS

Presiden Xi Jinping bertemu mantan Menlu AS Henry Kissinger di Diaoyutai State Guesthouse, Beijing pada 20 Juli 2023 (ANTARA/HO-Kementerian Luar Negeri China)

Beijing (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengungkapkan mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Henry Kissinger adalah sahabat lama rakyat China."Henry Kissinger adalah sahabat lama rakyat China dan pelopor serta kontributor hubungan China-AS. Kissinger, telah lama menunjukkan kepedulian dan dukungan terhadap pertumbuhan hubungan China-AS," kata Wang dalam konferensi pers rutin di Beijing, China, pada Kamis.Kissinger meninggal dunia dalam usia 100 tahun pada Rabu (29/11) di kediamannya di Connecticut dengan penyebab tidak dijelaskan.Keluarganya akan menggelar pemakaman secara privat dan upacara peringatan yang akan digelar di New York, AS."Dia mengunjungi China lebih dari 100 kali dan telah memberikan kontribusi bersejarah terhadap normalisasi hubungan China-AS," kata Wang."Kissinger akan sangat dirindukan dan dikenang dengan penuh cinta oleh masyarakat China atas komitmen pribadinya dan kontribusinya yang luar biasa terhadap hubungan China-AS."Wang menyebut Presiden Xi Jinping telah mengirimkan pesan belasungkawa kepada Presiden Joe Biden untuk mengungkapkan kesedihan mendalam atas meninggalnya Kissinger dan menyampaikan simpati kepada keluarga Kissinger.Perdana Menteri Li Qiang juga mengirimkan pesan belasungkawa kepada keluarga Kissinger, sedangkan Menlu China Negeri Wang Yi mengirimkan pesan belasungkawa melalu Menlu AS Antony Blinken."Kissinger sangat mementingkan hubungan China-AS dan menyatakan bahwa hubungan bilateral kedua negara sangat penting baik bagi China maupun AS serta perdamaian dan kemakmuran global. Kedua negara perlu meneruskan visi strategis, keberanian berpolitik, dan kebijaksanaan diplomatik Kissinger," tambah Wang Wenbin.Hal itu, menurut Wang Wenbin, sesuai dengan kesepakatan antara Presiden Xi dan Presiden Biden di San Francisco yaitu menjunjung tinggi prinsip saling menghormati, hidup berdampingan secara damai dan saling menguntungkan, bekerja sama dan berupaya mewujudkan hubungan China-AS yang sehat, stabil, dan berkelanjutan.Kissinger tetap aktif beraktivitas meskipun usia telah mencapai 100 tahun, bahkan pada Juli 2022, dia melawat ke China untuk bertemu Presiden Xi Jinping.Kissinger menjadi salah satu menlu AS yang paling berpengaruh dalam membentuk geopolitik dunia sekaligus kontroversial terutama pasca Perang Dunia II.Saat perang dingin antara AS dan Uni Soviet, Kissinger pernah diam-diam menghubungi Beijing sehingga terjadi kunjungan bersejarah Presiden Richard Nixon pada 1972 dan kemudian terjalin hubungan antara AS dan China.Pasca skandal Watergate yang melengserkan Presiden Nixon, Kissinger tetap menjadi menlu dan sekaligus penasihak keamanan nasional AS untuk Presiden Gerald Ford.Sementara itu, pada 1975, Kissinger dan Presiden Gerald Ford diam-diam menyetujui operasi militer Indonesia ke Timor Timur untuk mencegah Timor Timur jatuh ke tangan komunis.Kissinger mendapat anugerah Nobel Perdamaian pada 1973 atas negosiasinya yang dianggap mampu mengakhiri Perang Vietnam, meski saat itu konflik terus berlanjut di negara Asia Tenggara tersebut.Kissinger dianugerahi Hadiah Nobel Perdamaian itu bersama diplomat Vietnam saat itu, Le Duc Tho. Namun, Le menolak menerima penghargaan tersebut.Dalam dunia teori Hubungan Internasional, Kissinger juga menjadi salah satu pencetus teori realisme yang terkenal, di mana menurutnya setiap negara akan mengejar kepentingan masing-masing dengan menggunakan "power".

Pewarta: Desca Lidya Natalia

Editor: Jafar M Sidik

