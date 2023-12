Pemimpin media Afsel sebut KTT Media Dunia hadir pada waktu yang tepat

Cape Town (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Media Dunia (World Media Summit) kelima hadir pada waktu yang tepat dan memainkan peran penting dalam memberikan kebenaran dan menyajikan kedua sisi cerita."Hal ini menjadikan KTT media internasional yang sangat penting," kata Iqbal Surve, Ketua Eksekutif Independent Media Afrika Selatan.KTT ini merupakan "kesempatan yang sangatlah penting" karena menyatukan berbagai organisasi media global untuk saling berbagi ide, kata Surve, yang menghadiri KTT tersebut pada 2-8 Desember 2023 di kota Guangzhou dan Kunming, China.Menekankan tanggung jawab sosial dari organisasi media, sang ketua menggarisbawahi pentingnya kebenaran sebagai prinsip dasar bagi semua organisasi media.Peran media tidak sekadar menyampaikan fakta, kata Surve, seraya menambahkan bahwa media harus menjadi katalisator bagi perubahan sosial-ekonomi dan pembangunan."Jika kita hanya memiliki satu tugas sebagai tanggung jawab sosial, tugas tersebut adalah memastikan bahwa media harus menjadi agen perubahan di dunia saat ini, guna mendorong kemanusiaan bersama, masa depan bersama, dan kemakmuran bersama," imbuhnya.Menyoroti pentingnya komunikasi yang efektif di dalam negara, antarnegara, dan antarwilayah untuk memastikan pemahaman yang lebih baik tentang fakta dan mendorong kolaborasi untuk hidup berdampingan secara damai, Surve mengatakan bahwa peran media sangat penting dalam komunikasi tersebut.Sebagai pemimpin media kawakan yang telah melakukan lebih dari 20 kali kunjungan ke China, Surve memuji modernisasi China dan komitmen China terhadap pembangunan bersama di bawah konsep komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.Dalam pandangannya, perkembangan BRICS dan kerja sama Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road) memungkinkan para mitra China untuk belajar dari modernisasi ini guna mencapai pembangunan bersama.Mengutip pepatah lama "A rising tide lifts all ships" yang bermakna peningkatan perekonomian akan menguntungkan semua pihak, dia menekankan pentingnya pembangunan yang menguntungkan semua orang."Jika Afrika berkembang, jika Afrika Selatan berkembang, China pun diuntungkan. Jika China berkembang, kita pun diuntungkan."Surve mengatakan bahwa China dan Afrika dapat mencapai pembangunan bersama dengan cara yang saling menguntungkan, dan pada akhirnya masyarakat di negara-negara BRICS Plus dan Global South dapat memiliki kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih baik.

Pewarta: Xinhua

Editor: Hanni Sofia

COPYRIGHT © ANTARA 2023