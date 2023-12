Xi Jinping kirim surat ucapan selamat untuk Forum Liangzhu

Beijing (ANTARA) - Presiden China Xi Jinping pada Minggu (3/12) mengirimkan surat ucapan selamat untuk Forum Liangzhu pertama.Reruntuhan kota kuno Liangzhu merupakan demonstrasi sejarah 5.000 tahun peradaban China, dan harta karun peradaban dunia, ujar Xi.Peradaban China bersifat terbuka dan inklusif, terus memperkaya diri, dan mengambil esensi dari peradaban lain, sehingga sangat memperkaya taman peradaban dunia, ungkapnya.Menyebutkan bahwa rasa saling menghormati, persatuan, harmoni, dan hidup berdampingan merupakan jalan yang tepat bagi pembangunan peradaban manusia, Xi meminta semua pihak untuk memanfaatkan platform Forum Liangzhu, memajukan dialog dengan negara-negara peserta pembangunan bersama Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra, serta menerapkan Inisiatif Peradaban Global dan pertukaran lebih lanjut serta pembelajaran bersama antarperadaban.Xi juga menyerukan upaya untuk mempromosikan visi kesetaraan, pembelajaran bersama, dialog, dan akomodasi bersama untuk membantu berbagai peradaban hidup dalam harmoni dan memperkuat satu sama lain, serta meningkatkan persahabatan dan saling pengertian serta kasih sayang antarmasyarakat dari berbagai negara.Mengusung tema "Menerapkan Inisiatif Peradaban Global, Mempromosikan Pertukaran dan Pembelajaran Bersama Antarperadaban" (Implementing the Global Civilization Initiative, Promoting Exchanges and Mutual Learning Between Civilizations), Forum Liangzhu pertama, yang diselenggarakan bersama oleh Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata China dan pemerintah Provinsi Zhejiang, China timur, dibuka pada Minggu di Hangzhou, ibu kota provinsi tersebut.

