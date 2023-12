Hainan luncurkan rute udara khusus kargo ke AS

Haikou (ANTARA) - Sebuah pesawat sewaan, yang mengangkut barang-barang e-commerce lintas perbatasan senilai total 8,22 juta yuan (sekitar 1,16 juta dolar AS) bertolak dari Provinsi Hainan, China, menuju Dallas, Amerika Serikat (AS), pada Jumat (1/12).Peluncuran pesawat kargo tersebut menandai peluncuran sebuah rute udara khusus kargo (all-cargo air route).Rute tersebut merupakan rute udara khusus kargo pertama Hainan yang bertujuan ke AS, kata Bea Cukai Haikou. Penerbangan perdana pesawat kargo itu lepas landas dari Bandar Udara Internasional Meilan di Haikou.Pada bulan Juni 2020, China merilis rencana induk untuk membangun Hainan menjadi pelabuhan perdagangan bebas tingkat tinggi yang berpengaruh secara global pada pertengahan abad ini.Dengan memanfaatkan bandara internasionalnya, Hainan meningkatkan upaya untuk membangun wilayahnya menjadi pusat gerbang regional untuk penerbangan ke Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, demikian menurut kantor bea cukai tersebut.

Pewarta: Xinhua

Editor: Fransiska Ninditya

COPYRIGHT © ANTARA 2023