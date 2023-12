Dokter di China tangani penyakit kronis dengan anjuran pola makan

Chongqing (ANTARA) - Lembaga-lembaga kesehatan akar rumput China menawarkan saran dan resep mengenai olahraga dan diet untuk mempromosikan manajemen kesehatan pasien dengan penyakit kronis.Wakil Ketua Departemen Kesehatan Primer pada Komisi Kesehatan Nasional CHina Zhu Hongming di Chongqing, Selasa, mengatakan bahwa institusi kesehatan akar rumput menyediakan sejumlah besar layanan kesehatan masyarakat dasar, terutama dalam pengelolaan pasien penyakit kronis, dan telah menjalin hubungan layanan yang relatif stabil dengan penduduk perkotaan dan pedesaan.Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan penanganan penyakit kronis, pusat layanan kesehatan masyarakat dan pusat layanan kesehatan kota memberikan resep atau anjuran olahraga dan pola makan untuk pasien dengan kondisi seperti diabetes, hiperlipidemia, dan hipertensi, jelas Zhu.Sementara itu, Zhang Qian, seorang peneliti di Institut Nasional Nutrisi dan Kesehatan di bawah naungan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit China, menyoroti pentingnya meresepkan rencana olahraga rutin dan pola makan dalam manajemen harian penyakit kronis.Aktivitas fisik yang cukup sangat penting bagi kesehatan karena dapat mengurangi risiko penyakit kronis dan kematian, kata Zhang.Zhang juga mengungkapkan bahwa Pedoman Pola Makan untuk Penduduk China (2022) tidak hanya menekankan pentingnya gizi seimbang, tetapi juga perlunya aktivitas fisik yang teratur.Sebagai contoh, pedoman ini mendorong individu untuk melakukan aktivitas fisik setiap hari, dengan target lebih dari 6.000 langkah aktif per hari, dan melakukan aktivitas fisik dengan intensitas sedang hingga tinggi lebih dari lima hari per pekan, dengan total durasi lebih dari 150 menit per pekan atau sekitar 20-30 menit per hari."Pasien penderita hipertensi dianjurkan untuk melakukan olahraga aerobik intensitas sedang secara teratur, seperti jalan cepat atau joging, setiap hari," kata Zhang, mengutip pedoman pola makan China untuk orang dewasa penderita hipertensi.

