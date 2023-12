Perjanjian untuk kerja sama di Koridor Ekonomi China-Laos diteken

Vientiane (ANTARA) - Forum Kerja Sama Sabuk dan Jalur Sutra Laos-China kedua diadakan di Vientiane pada Kamis (7/12), dengan penandatanganan sejumlah perjanjian yang mempromosikan kerja sama di Koridor Ekonomi China-Laos.Dalam forum tersebut, China Economic Information Service, anak perusahaan Kantor Berita Xinhua, merilis sebuah laporan dwibahasa bertajuk "Peluang Baru Kerja Sama Ekonomi dan Perdagangan China-Laos di Era Baru".Laporan itu merangkum pencapaian kerja sama ekonomi dan perdagangan China-Laos, menunjukkan proyek-proyek kerja sama utama antara China dan Laos, dan memproyeksikan peluang kerja sama yang luas di masa depan antara kedua negara.Pada pertemuan tersebut, Belt and Road Portal, laman situs resmi untuk Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI), secara resmi meluncurkan bagian laman Koridor Ekonomi China-Laos dan menandatangani sebuah nota kerja sama dengan Kantor Berita Laos.Kolom dwibahasa Silk Road Express Chinese Times (Laos) secara resmi diluncurkan, yang akan memberikan informasi grafis dan video tentang kemajuan proyek-proyek Sabuk dan Jalur Sutra serta kerja sama China-ASEAN kepada masyarakat setempat dalam bahasa Laos dan Inggris.Perusahaan dan organisasi China dan Laos yang berpartisipasi dalam forum itu juga menandatangani perjanjian kerja sama di berbagai bidang seperti keuangan, komunikasi, kebudayaan dan pariwisata, dan lain-lain. Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Komite Kerja Sama Laos-China.China Mobile International Limited menandatangani perjanjian mitra konsultasi dengan KLS Sole Laos Limited mengenai kerja sama di bidang bisnis operator virtual dan pusat data awan (cloud) di Laos.Sejumlah perusahaan pariwisata China dan Laos menandatangani sebuah nota kerja sama untuk mempromosikan pertukaran budaya China-Laos.Selama forum tersebut, sejumlah kegiatan lain turut diadakan termasuk acara promosi untuk proyek-proyek pariwisata utama Laos Year 2024, serta sebuah seminar tentang kerja sama pertanian China-Laos dan pengentasan kemiskinan yang tertarget.Para peserta juga mengunjungi sebuah pameran foto tentang pencapaian komunitas China-Laos dengan masa depan bersama.Forum itu diselenggarakan bersama oleh Kementerian Informasi, Kebudayaan, dan Pariwisata Laos, Kantor Berita Xinhua, dan Kamar Dagang China di Laos, dengan tema "Komunitas China-Laos dengan Masa Depan Bersama: Era Baru, Peluang Baru, Paradigma Baru" (China-Laos Community with Shared Future: New Era, New Opportunities, New Paradigm).

