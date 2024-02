AS laporkan sekitar 15.000 kematian akibat flu pada musim ini

Los Angeles (ANTARA) - Sedikitnya terdapat 22 juta kasus penyakit flu, 250.000 kasus rawat inap, dan 15.000 kasus kematian akibat flu sejauh musim ini di Amerika Serikat (AS), menurut data terbaru yang dirilis oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (Centers for Disease Control and Prevention/CDC) AS.Aktivitas influenza musiman masih tinggi secara nasional dengan peningkatan di beberapa bagian negara tersebut.Menurut CDC AS, sebanyak delapan kematian anak terkait influenza dilaporkan dalam pekan yang berakhir pada 3 Februari, sehingga total kematian anak pada musim ini mencapai 74 kasus.Selain itu, data yang sama juga mneyebut ada lebih dari 11.000 pasien dirawat di rumah sakit akibat flu pada pekan terakhir.CDC AS merekomendasikan agar semua orang yang berusia enam bulan ke atas mendapatkan vaksin flu tahunan selama virus influenza masih menyebar.

Pewarta: Xinhua

Editor: Ade irma Junida

