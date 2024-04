Nominal pendapatan per kapita penduduk China naik 6,2 persen

Beijing (ANTARA) - Nominal pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan (per capita disposable income) China mencapai 11.539 yuan (1 yuan = Rp2.194) pada kuartal pertama (Q1) tahun ini, naik 6,2 persen secara tahunan (year on year/yoy), tunjuk data dari Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China pada Selasa (16/4).Secara terpisah, pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan untuk daerah perkotaan mencapai 15.150 yuan atau naik 5,3 persen, sedangkan pendapatan per kapita yang siap dibelanjakan untuk daerah pedesaan tercatat di angka 6.596 yuan atau naik 7,6 persen.Data pada Selasa itu juga menunjukkan bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) China tumbuh 5,3 persen (yoy) pada Q1 tahun ini.

Pewarta: Xinhua

Editor: Santoso

