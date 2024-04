China catat perlambatan penurunan harga rumah pada Maret 2024

Beijing (ANTARA) - Kota-kota besar di China melaporkan penurunan harga rumah pada Maret 2024, demikian ditunjukkan data resmi pada Selasa (16/4).Biro Statistik Nasional (National Bureau of Statistics/NBS) China mengatakan bahwa 70 kota besar dan menengah mencatatkan perlambatan penurunan harga rumah secara bulanan (month on month) pada bulan lalu.Di empat kota tingkat pertama, yaitu Beijing, Shanghai, Guangzhou dan Shenzhen, harga-harga rumah baru turun tipis 0,1 persen pada Maret dari sebulan yang lalu.Sementara itu, 31 kota tingkat kedua dan 35 kota tingkat ketiga mencatat penurunan harga rumah masing-masing sebesar 0,3 persen dan 0,4 persen.Harga rumah yang dijual kembali turun 0,7 persen, 0,5 persen dan 0,5 persen dari bulan lalu di kota-kota tingkat pertama, kedua dan ketiga, kata NBS.Dibandingkan dengan setahun sebelumnya, 70 kota besar dan menengah pada umumnya mengalami penurunan harga. Pada Maret, harga rumah baru di kota-kota tingkat pertama turun 1,5 persen dibandingkan tahun lalu, dan harga rumah baru di kota-kota tingkat kedua dan ketiga turun masing-masing sebesar 2 persen dan 3,4 persen.Untuk rumah yang dijual kembali, harga pada Maret turun masing-masing sebesar 7,3 persen, 5,9 persen dan 5,7 persen secara tahunan (year on year) di kota-kota tingkat pertama, kedua dan ketiga, papar data tersebut.

