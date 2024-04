Skala pasar pertunjukan China capai rekor tertinggi baru pada 2023

Tianjin (ANTARA) - Skala pasar pertunjukan China membukukan rekor tertinggi baru, mencapai 73,99 miliar yuan pada 2023, menurut Asosiasi Seni Pertunjukan China.Angka itu diumumkan Liu Kezhi, Presiden Asosiasi Seni Pertunjukan China, dalam upacara pembukaan pameran perdagangan seni pertunjukan nasional China di kota pelabuhan Tianjin, China utara.Didorong oleh insentif kebijakan dan permintaan konsumen, pasar pertunjukan China terus mempercepat perkembangannya pada 2023, menghadirkan perubahan yang memuaskan dalam mendobrak pola konvensional dan memperluas ruang pengembangan, menurut asosiasi tersebut.Pada 2023, banyak pertunjukan berkualitas tinggi yang meraih popularitas signifikan, yang meningkatkan minat budaya dalam seni panggung yang berpusat pada narasi China, ujar Liu.Sederet karya pertunjukan yang berpusat pada budaya tradisional, seperti drama musikal "Qiang Jin Jiu" (Bring in the Wine) dan drama panggung "Journey to the West", sukses menuai keuntungan pasar yang besar, ungkap Liu.

Pewarta: Xinhua

Editor: Ade irma Junida

Copyright © ANTARA 2024