Pembangunan Jalur Sutra Digital hadirkan konektivitas dan kemakmuran

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Komite Nasional Majelis Permusyawaratan Politik Rakyat China (Chinese People's Political Consultative Conference) ke-14, Wang Yong, menyampaikan, pemerintah China siap menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk mendorong pembangunan Jalur Sutra Digital dan berbagi manfaat pembangunan ekonomi digital.Ia menuturkan, untuk mengantarkan pembangunan komunitas dunia maya dengan masa depan bersama ke tahap yang baru, China juga berharap dapat memperdalam kerja sama terkait inovasi teknologi digital, memperkuat pertukaran budaya dan pemahaman bersama digital, serta menjalin kerja sama dengan semua pihak untuk menciptakan seperangkat aturan tata kelola digital.Xinhua yang dikutip di Jakarta, Selasa, menyatakan, hingga Oktober 2023, China telah menandatangani nota kesepahaman terkait kerja sama e-commerce dan membentuk mekanisme kerja sama e-commerce bilateral dengan 30 negara.Forum itu membahas berbagai topik seperti konektivitas digital, kerja sama Jalur Sutra, kerja sama perdagangan elektronik (e-commerce) Jalur Sutra internasional, desa digital, dan pembangunan berkelanjutan.Wakil Ketua Dewan China untuk Promosi Perdagangan Internasional, Li Qingshuang, menuturkan, e-commerce Jalur Sutra telah menunjukkan ketahanan dan vitalitas yang kuat, yang menjadi ciri khas kerja sama Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative/BRI) yang berkualitas tinggi.Under-Secretary-General PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial, Li Junhua, memaparkan, Jalur Sutra Digital merupakan bagian yang sangat penting dari BRI. Hal itu telah memainkan peran penting selama satu dekade terakhir dalam, antara lain, meningkatkan konektivitas digital, menjembatani kesenjangan digital, dan memajukan pembangunan yang berkelanjutan, urainya.Mantan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Union), Zhao Houlin, menyerukan kepada banyak pihak agar berkolaborasi untuk menghapuskan kemiskinan digital dan kesenjangan digital. Dia menuturkan bahwa pemanfaatan sederet teknologi seperti 5G, mahadata (big data), dan kecerdasan buatan secara lebih baik merupakan hal yang penting untuk menjembatani kesenjangan dengan lebih efektif.Direktur Digital Belt and Road International Center of Excellence di Bangkok, Monthip Sriratana, menuturkan, kerja sama pembangunan Sabuk dan Jalur Sutra Digital memiliki signifikansi yang besar untuk meningkatkan kemampuan digital semua negara, memanfaatkan keunggulan teknologi, dan mendorong pembangunan bersama dalam hal konektivitas dan kemakmuran bersama.Chairman Ghana.com, Nii Quaynor, mengatakan, Jalur Sutra Digital dapat membuka berbagai peluang kerja sama untuk memosisikan Global South secara lebih baik dalam hal pengembangan internet.Forum itu menarik para partisipan dari hampir 50 negara dan kawasan di seluruh dunia, dan merilis sebuah laporan yang menguraikan praktik-praktik e-commerce lintas perbatasan.

