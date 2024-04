Kremlin: Berbagai pihak dalam konflik Iran-Israel perlu tahan diri

Moskow (ANTARA) - Rusia mendorong tindakan pengendalian diri untuk pihak-pihak yang terlibat konflik antara Iran dan Israel, serta menolak keputusan yang dapat menimbulkan eskalasi, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov pada Jumat.Sebelumnya pada hari yang sama, seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN bahwa Israel melakukan serangan terhadap Iran.Kantor berita Iran Fars melaporkan bahwa ledakan terdengar di dekat pangkalan angkatan udara ke-8 Iran dekat Isfahan.Teheran mengonfirmasi kepada The New York Times bahwa sebuah pangkalan angkatan udara menjadi sasaran serangan tersebut tetapi tidak mengatakan negara mana yang melakukan serangan tersebut."Walau bagaimanapun, kami terus menganjurkan pihak-pihak untuk menahan diri dan menolak tindakan apa pun yang dapat memicu peningkatan ketegangan lebih lanjut," kata Peskov kepada wartawan.Dia menambahkan bahwa Israel tidak mengeluarkan pernyataan resmi mengenai serangan terhadap Iran.Untuk itu dinilai terlalu dini bagi Moskow untuk mengomentari masalah ini tanpa memahami rinciannya, kata pejabat tersebut.Sumber: Sputnik

Penerjemah: M Razi Rahman

Editor: Atman Ahdiat

Copyright © ANTARA 2024