Washington (ANTARA) - Sekretaris Angkatan Laut Amerika Serikat Carlos Del Toro menilai bisa mengejar peluang kerja sama pembuatan kapal dengan Korea Selatan dan Jepang untuk meningkatkan produksi kapal-kapal Amerika.Toro, sebagaimana dilaporkan Yonhap, Rabu, menyampaikan pernyataan tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan mengenai kemungkinan AS dapat mempertimbangkan produksi kapal bersama dengan dua sekutu Asia tersebut sebagai sebuah pilihan.“Menurut saya, ada peluang yang bisa kita kejar dan kita perlu tetap berpikiran terbuka tentang peluang itu (dengan Korea Selatan dan Jepang) sehingga kita benar-benar bisa meningkatkan laju produksi kapal dan pesawat kita,” katanya.Ia mencatat bahwa industri pembuatan kapal komersial AS telah berhenti berkembang selama beberapa dekade terakhir.Formula kerja sama industri kapal tersebut dinilainya bisa dalam beberapa hal dan bentuk, misalnya kemampuan untuk bisa membangun modul tertentu di luar negeri.Kerja sama lintas negara itu pun dicontohkannya dengan kerja sama pesawat terbang dengan India.“Di India, misalnya, kami sedang membuat mesin pesawat terbang, dan (kami) menerapkan dan menerapkannya kembali di sini, di AS,” ucapnya.Lebih lanjut Toro menyinggung perjalanannya ke Korea Selatan dan Jepang pada bulan Februari. Ia mengaku terkesan dengan jumlah investasi modal yang luar biasa yang dilakukan di galangan kapal.Ia menggarisbawahi keberadaan fasilitas rekreasi, perumahan dan fasilitas lainnya serta digitalisasi operasional galangan kapal yang menurutnya telah memungkinkan para pekerja ingin bertahan.“Ini adalah hal-hal yang menurut saya juga dapat kita impor ke AS untuk lebih memperkuat galangan kapal kita, baik galangan kapal swasta maupun publik,” tuturnya.Sumber : Yonhap

