Hanoi (ANTARA) - Vietnam menargetkan ekspor singkong sekitar 1,8-2 miliar dolar AS (Rp29,2-32,4 triliun) pada tahun 2030 berdasarkan proyek pengembangan produk berkelanjutan yang baru-baru ini disetujui oleh Kementerian Pertanian dan Pembangunan Pedesaan.Kantor Berita Vietnam, VNA, pada Kamis mengatakan negara tersebut berupaya untuk menghasilkan 11,5-12,5 juta ton akar segar pada tahun 2030 yang 85 persen di antaranya akan diproses secara mendalam.Kemudian, sekitar 50 persen dari total lahan pertanian akan menerapkan proses pertanian berkelanjutan.Pada tahun 2030, terdapat lima wilayah utama untuk pengembangan singkong, yaitu wilayah dataran tengah bagian utara dan pegunungan dengan luas 100.000-105.000 ha dengan produksi singkong segar sebesar 1,8 - 2 juta ton.Kemudian pada wilayah utara-tengah terdapat wilayah seluas 50.000-55.000 ha dengan 1,1-1,2 juta ton.Lalu, wilayah pantai selatan-tengah 85.000-90.000 ha dan 2,1-2,3 juta ton, wilayah Dataran Tinggi Tengah 150.000-160.000 ha dan 3,5 - 3,7 juta ton, serta wilayah tenggara 90.000-95.000 ha dan 3,1-3,3 juta ton.Kementerian setempat juga akan menerapkan proses pertanian berkelanjutan di sekitar 70-80 persen area pertanian pada 2050 dan lebih dari 90 persen hasil akar segar akan menjalani pemrosesan mendalam.Vietnam memperkirakan ekspor singkong akan memperoleh keuntungan sekitar 2,3-2,5 miliar dolar AS atau sekitar Rp37,2-40,5 triliun pada 2050. Jauh meningkat dibanding 2023 yang hanya 1,3 miliar dolar AS atau Rp21,1 triliun.Statistik Departemen Umum Bea Cukai menunjukkan bahwa Vietnam mengekspor 944,93 ton singkong dan produk-produknya pada kuartal pertama tahun ini, bernilai 430,44 juta dolar (Rp6,97 triliun).Nilai tersebut meningkat 15,6 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu.China menjadi importir akar singkong terbesar dari Vietnam karena negara tersebut membeli 94,2 persen dari total volume ekspor singkong dan 92 persen dari nilai ekspor Vietnam.Sumber : VNA

