Presiden Kantor Berita Xinhua, Fu Hua, dan Direktur Jenderal Kantor Berita Tanjug, Manja Grcic, menandatangani perjanjian pertukaran berita dan setuju untuk memperkuat kerja sama dalam pelaporan dan komunikasi berita di Beograd, Serbia, pada 30 April 2024. (Xinhua/Ren Pengfei)

Suasana saat berlangsung forum media dan wadah pemikir China-Serbia dan upacara peluncuran laporan versi Serbia "Membina Komunitas Global Masa Depan Bersama: Signifikansi Kontemporer dan Pencapaian Nyata" di Beograd, Serbia, pada 30 April 2024. (Xinhua/Li Ying)

Beograd (ANTARA) - China dan Serbia perlu secara aktif memanfaatkan keuntungan dari pertukaran dan kerja sama mereka di semua level guna menyumbangkan kearifan dan kekuatan bagi pengembangan hubungan bilateral dan pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, demikian salah satu poin yang disepakati dalam forum media dan wadah pemikir (think tank) China-Serbia yang digelar di Beograd pada Selasa (30/4).Diselenggarakan bersama oleh Kantor Berita Xinhua China dan Kantor Berita Tanjug Serbia, forum itu dihadiri oleh sekitar 200 partisipan, termasuk pejabat pemerintah serta perwakilan dari media mainstream dan wadah pemikir dari kedua negara.Pada forum tersebut, Kantor Berita Xinhua juga meluncurkan versi bahasa Serbia dari laporan yang bertajuk "Membina Komunitas Global untuk Masa Depan Bersama: Signifikansi Kontemporer dan Pencapaian Nyata" (Fostering a Global Community of Shared Future: Contemporary Significance and Tangible Achievements).Laporan ini menafsirkan konsep komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia dari berbagai perspektif seperti sejarah, teori, budaya, dan praktik, yang mewakili pencapaian terbaru studi Xinhua mengenai Pemikiran Xi Jinping tentang Diplomasi.Tema forum tersebut adalah "Memperdalam kemitraan strategis komprehensif China-Serbia sesuai dengan visi komunitas global untuk masa depan bersama."Dalam forum itu, Presiden Kantor Berita Xinhua Fu Hua mengatakan bahwa membangun komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia, yang merupakan konsep inti dari Pemikiran Xi Jinping tentang Diplomasi, telah menyumbangkan kearifan oriental dalam upaya mengatasi berbagai tantangan global.Hal tersebut merupakan ekspresi terpusat dari upaya mengejar nilai bersama bagi seluruh umat manusia dan telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di semua negara.China dan Serbia adalah "teman solid" yang selalu bersama dalam suka dan duka, kata Fu, sembari menyebutkan bahwa ketika kedua negara bergerak maju menuju modernisasi, kolaborasi mereka memberikan contoh yang jelas perihal upaya untuk mendorong pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.Fu, yang juga merupakan ketua komite akademis New China Research, mengatakan Xinhua sangat mengutamakan pertukaran dan kerja sama dengan media dan wadah pemikir Serbia, dan bersedia bekerja sama dengan pihak Serbia untuk terus menceritakan dengan baik kisah persahabatan China-Serbia.Dia mengatakan bahwa melalui liputan berita multidimensi dan riset wadah pemikir yang berkualitas tinggi, Xinhua bertekad untuk secara komprehensif menampilkan prospek cerah hubungan China-Serbia di era baru, membangun jembatan komunikasi dan memberikan dukungan intelektual untuk kerja sama bilateral di berbagai bidang, serta terus bertindak sebagai utusan persahabatan China-Serbia agar dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat di kedua negara.Ji Zhengju, Wakil Direktur Institut Sejarah dan Literatur Partai Komite Sentral Partai Komunis China (Communist Party of China/CPC), menuturkan bahwa perkembangan hubungan baik yang berkelanjutan dan stabil antara China dan Serbia memainkan peran penting dalam pembangunan komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia yang lebih baik.Dari sudut pandang ini, sangatlah penting untuk memperkuat pertukaran budaya sehingga dapat bersama-sama mendorong pembangunan Inisiatif Sabuk dan Jalur Sutra (Belt and Road Initiative) yang berkualitas tinggi melalui konektivitas antarmasyarakat dan membangun fondasi yang kuat untuk mempererat persahabatan antara China dan Serbia, tambah Ji, yang juga menjabat sebagai Direktur Biro Kompilasi dan Penerjemahan Pusat.Duta Besar China untuk Serbia Li Ming menyoroti signifikansi khusus dari forum yang digelar menjelang kunjungan kenegaraan Presiden China Xi Jinping ke Serbia. Dia yakin forum dan laporan tersebut akan memberikan dukungan intelektual yang kuat bagi pengembangan hubungan China-Serbia dan memberikan kontribusi positif terhadap penyebaran dan penerapan konsep komunitas dengan masa depan bersama bagi umat manusia.Sementara itu, Direktur Jenderal Kantor Berita Tanjug Manja Grcic mengatakan bahwa sejak didirikan, Tanjug selalu berfokus pada China. Seraya menyatakan bahwa kerja sama antara Serbia dan China dalam bersama-sama membangun Sabuk dan Jalur Sutra telah mencapai hasil yang bermanfaat dan dengan demikian menyediakan sumber daya yang melimpah untuk pelaporan berita.Grcic juga mengatakan bahwa lembaganya akan terus berfokus pada kerja sama semacam itu dengan laporan yang objektif dan jujur sehingga dapat meningkatkan rasa saling memahami antara kedua bangsa dan berkontribusi terhadap pengembangan hubungan bilateral.Menteri Konstruksi, Transportasi, dan Infrastruktur Serbia Goran Vesic mengungkapkan dalam forum itu bahwa perekonomian Serbia telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, yang tidak dapat dipisahkan dari dukungan China, dan investasi China disambut dengan sangat baik di Serbia.Serbia berharap dapat memprakarsai kerja sama infrastruktur yang lebih berkualitas dengan China serta mendorong pembangunan jalan pintar, kata menteri tersebut.Lebih lanjut dia menambahkan bahwa dirinya meyakini kerja sama pragmatis antara kedua negara akan mencapai jenjang yang lebih tinggi di bawah bimbingan kedua kepala negara.Setelah acara tersebut, Kantor Berita Xinhua dan Kantor Berita Tanjug menandatangani sebuah perjanjian pertukaran berita dan sepakat untuk memperkuat pertukaran dan kerja sama dalam komunikasi dan pelaporan berita.

