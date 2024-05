World Water Forum diminta hentikan air jadi alat perang

Jakarta (ANTARA) - Organisasi Masyarakat Sipil, Indonesia for Global Justice (IGJ) menilai Forum Air Sedunia atau World Water Forum 2024 harus mampu menghentikan air sebagai alat perang seperti yang terjadi pada konflik Israel dan Palestina.“Bisa dilihat kasus konflik Israel-Palestina saat ini menjadikan “air" sebagai alat perang,” kata Direktur Eksekutif Indonesia for Global Justice (IGJ) Rahmat Maulana Sidik kepada ANTARA, Kamis.Maulana menilai negara-negara dunia khususnya yang tergabung dalam World Water Forum, seperti Inggris Raya, Kanada, dan beberapa negara Eropa lainnya mendukungatas tindakan Israel terhadap Palestina.Penilaiannya itu merujuk kepada Kementerian Kesehatan Palestina yang mengatakan setiap orang yang tinggal di Jalur Gaza meminum air yang tidak aman karena Israel melarang penggunaan klorin atau alternatif apa pun untuk mengolah air minum.Sehingga, lanjut Maulana, Indonesia selaku tuan rumah bisa World Water Forum yang akan diadakan di Bali pada 18-25 Mei 2024, bisa menjadikan forum tersebut untuk mendorong negara-negara WWF mewujudkan kesejahteraan negara-negara miskin dan konflik melalui ketersediaan air.Ia khawatir WWF hanya akan dijadikan legitimasi bagi korporasi atau sektor swasta dalam penguasaan air di dunia, termasuk Indonesia.Jika itu terjadi, menurut dia, slogan yang dibawa dalam WWF Bali 2024 berupa “Water for Shared Prosperity" atau "Air untuk Kemakmuran Bersama tidak akan terwujud.“Indonesia punya peran penting untuk mendorong dan melobi negara-negara WWF yang selama ini anti kemerdekaan Palestina agar dalam ranah perjuangan yang sama,” ucapnya.Selain mengangkat tema "Water for Shared Prosperity", WWF ke-10 akan fokus membahas empat aspek, yakni konservasi air (water conservation), air bersih dan sanitasi (), ketahanan pangan dan energi (), serta mitigasi bencana alam ().Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan memperjuangkan inovasi pendanaan berkelanjutan bagi infrastruktur air bersih dan sanitasi di Indonesia dalam perhelatan WWF.Program atau upaya tersebut adalah layanan ketersediaan air bersih dan sanitasi, meliputi pengembangan infrastruktur dengan memperjuangkan inovasi pendanaan berkelanjutan dan dukungan teknis untuk pembangunan dan perbaikan infrastruktur air bersih dan sanitasi di Indonesia.Aspek yang akan turut diperjuangkan Indonesia adalah peningkatan kualitas air dengan mendorong inisiatif untuk peningkatan kualitas sumber air melalui teknologi pengolahan air yang lebih efektif.

Pewarta: Kuntum Khaira Riswan

Editor: Tia Mutiasari

