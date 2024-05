Tingkat pengangguran di AS naik jadi 3,9 persen pada April 2024

Washington (ANTARA) - Para pemberi kerja di Amerika Serikat (AS) menambahkan 175.000 lapangan kerja pada April 2024.Angka tersebut lebih sedikit dari perkiraan, dengan tingkat pengangguran kembali meningkat ke level 3,9 persen, seperti dilaporkan Departemen Tenaga Kerja AS pada Jumat (3/5).Peningkatan lapangan kerja tercatat di sektor layanan kesehatan, bantuan sosial, serta transportasi dan pergudangan, menurut Biro Statistik Tenaga Kerja (Bureau of Labor Statistics/BLS) di departemen tersebut.Total lapangan kerja di sektor nonpertanian meningkat sebanyak 175.000 pada April, lebih rendah dari rata-rata kenaikan bulanan sebesar 242.000 yang tercatat selama 12 bulan sebelumnya, menurut laporan tersebut.Pada Februari, tingkat pengangguran di AS meningkat menjadi 3,9 persen, yang merupakan level tertinggi dalam dua tahun, dan kemudian turun tipis menjadi 3,8 persen pada Maret.BLS mencatat bahwa tingkat pengangguran berada di kisaran 3,7 persen hingga 3,9 persen sejak Agustus 2023.Perubahan jumlah lapangan kerja di sektor nonpertanian pada Februari direvisi turun sebesar 34.000 menjadi 236.000, sedangkan perubahan pada Maret direvisi naik sebesar 12.000 menjadi 315.000.Berdasarkan revisi terebut, jumlah lapangan kerja pada Februari dan Maret apabila digabungkan angkanya 22.000 lebih rendah dari yang dilaporkan sebelumnya.Pada April, pendapatan rata-rata per jam bagi seluruh karyawan nonpertanian swasta di AS meningkat sebesar 7 sen, atau 0,2 persen, menjadi 34,75 dolar AS (1 dolar AS = Rp16.202).Dalam 12 bulan terakhir, pendapatan rata-rata per jam meningkat 3,9 persen.

Pewarta: Xinhua

Editor: Tia Mutiasari

