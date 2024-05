Utusan khusus China untuk perubahan iklim akan kunjungi AS

Beijing (ANTARA) - Utusan khusus China untuk perubahan iklim Liu Zhenmin akan memimpin delegasi ke Amerika Serikat (AS) dari 7 hingga 16 Mei mendatang untuk melakukan pembicaraan dengan Utusan Khusus Presiden AS untuk Iklim John Podesta.Dipandu oleh konsensus antara kedua kepala negara, menurut Kementerian Ekologi dan Lingkungan Hidup China pada Selasa (7/5), kedua pihak akan melakukan pertukaran pandangan mendalam tentang Pernyataan Sunnylands (Sunnylands Statement) tentang Peningkatan Kerja Sama untuk Mengatasi Krisis Iklim (Enhancing Cooperation to Address the Climate Crisis) dan konsensus lainnya, serta mengenai upaya untuk mendorong kerja sama iklim China-AS agar mencapai hasil praktis.Liu juga akan berbicara dengan pihak-pihak terkait di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan pemerintah daerah serta wadah pemikir AS mengenai penanganan perubahan iklim dan isu-isu lainnya, demikian kementerian itu menyebutkan.

Pewarta: Xinhua

Editor: Junaydi Suswanto

