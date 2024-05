Empat ilmuwan dunia dianugerahi penghargaan Shaw Prize pada 2024

Tamu berfoto setelah konferensi pers pengumuman peraih Shaw Prize tahun ini di Hong Kong, China selatan, pada 21 Mei, 2024. (ANTARA/Xinhua/Zhu Wei)

Konferensi pers pengumuman peraih Shaw Prize tahun ini di Hong Kong, China selatan, pada 21 Mei, 2024. (ANTARA/Xinhua/Zhu Wei)

Hong Kong (ANTARA) - Empat ilmuwan memenangkan penghargaan Shaw Prize tahun ini atas karya mereka yang luar biasa dalam tiga kategori penghargaan, demikian diumumkan oleh Shaw Prize Foundation pada Selasa (21/5).Penghargaan Shaw Prize untuk kategori Astronomi diberikan kepada Shrinivas R Kulkarni, Profesor George Ellery Hale Astronomi dan Ilmu Planet Institut Teknologi California, untuk penemuannya tentang pulsar milidetik (millisecond pulsars), semburan sinar gama (gamma-ray bursts), supernova, dan objek-objek astronomi variabel atau transien lainnya.Penghargaan di kategori Ilmu Hayati dan Obat-obatan diberikan dengan pembagian yang setara kepada Swee Lay Thein dari National Institutes of Health di Amerika Serikat dan Stuart Orkin dari Harvard Medical School atas penemuan mereka, yaitu mekanisme genetik dan molekuler yang mendasari peralihan hemoglobin dari janin ke orang dewasa, yang memudahkan pengobatan penyakit darah mematikan yang menjangkiti jutaan orang di seluruh dunia.Penghargaan untuk kategori Ilmu Matematika diberikan kepada Peter Sarnak, Profesor Eugene Higgins Matematika Universitas Princeton, atas pengembangan teori aritmetika thin groups dan affine sieve dengan menyatukan teori bilangan, analisis, kombinatorika, dinamika, geometri, dan teori spektral.Setiap penghargaan mencakup hadiah uang tunai sebesar 1,2 juta dolar AS (1 dolar AS = Rp16.024). Upacara penganugerahan penghargaan akan digelar di Hong Kong pada 12 November mendatang. Diresmikan pada 2002 di Hong Kong, Shaw Prize merupakan sebuah penghargaan internasional untuk pencapaian ilmiah yang luar biasa. Penghargaan tersebut dikelola oleh Shaw Prize Foundation dan dianugerahkan setiap tahun sejak 2004.

