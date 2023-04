Bagian dari sebuah obelisk dengan ukiran nama raja Mesir kuno Ramses II terlihat dalam pratinjau media untuk sebuah pameran bertajuk "Ramses dan Emas Para Firaun" (Ramses and the Gold of the Pharaohs) di Paris, Prancis, Kamis (6/4/2023).Pameran tentang kehidupan Raja Ramses II itu akan dibuka untuk umum mulai 7 April hingga 6 September 2023 di Paris. ANTARA FOTO/Xinhua/Gao Jing/rwa.