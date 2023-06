Aktivis bersama Glasgow Actions Team dan 350.org memasang gambar dan tulisan protes yang membuat Menara Eiffel memiliki turbin kincir angin sebagai aksi menyambut pemimpin dunia dalam pertemuan Summit for a New Global Financial Pact di Paris, Prancis, Rabu (21/6/2023). ANTARA FOTO/REUTERS/Gonzalo Fuentes/foc.