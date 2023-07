Menyambangi pameran hiu di Texas, AS

ANTARA - "Sharks! The Meg, The Monsters & The Myths," sebuah pameran musim panas di Museum Ilmu Pengetahuan Alam Houston (Houston Museum of Natural Science) di Texas, Amerika Serikat (AS). Pengunjung dapat menjelajahi galeri yang menampilkan hewan hidup, model hewan berukuran asli, serta benda-benda pameran yang dapat berinteraksi secara fisik untuk membawa pengunjung lebih dekat dengan predator yang terancam punah itu. (Ria Gracia Carolina Simanjunta/Agha Yuninda Maulana/I Gusti Agung Ayu N)