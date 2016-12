Indeks Wall Street turun

id

wall street

New York (ANTARA News) - Indeks saham di Wall Street kembali berakhir lebih rendah pada Kamis (Jumat pagi WIB), karena para investor mencerna berbagai laporan ekonomi.Indeks Dow Jones Industrial Average turun 23,08 poin atau 0,12 persen menjadi ditutup pada 19.918,88 poin. Indeks S&P 500 kehilangan 4,22 poin atau 0,19 persen menjadi berakhir di 2.260,96 poin, dan indeks komposit Nasdaq merosot 24,01 poin atau 0,44 persen menjadi 5.447,42 poin.Produk domestik bruto (PDB) AS meningkat pada tingkat tahunan sebesar 3,5 persen di kuartal ketiga tahun ini, mengalahkan konsensus pasar 3,3 persen, menurut perkiraan "ketiga" yang dirilis oleh Biro Analisis Ekonomi.Perkiraan ketiga tersebut lebih tinggi dari estimasi kedua 3,2 persen. Pada kuartal kedua, PDB riil meningkat 1,4 persen.Dalam laporan terpisah, biro mengumumkan bahwa pesanan baru untuk barang manufaktur tahan lama pada November menurun 11 miliar dolar AS atau 4,6 persen menjadi 228,2 miliar dolar AS, melebihi perkiraan pasar.Pendapatan pribadi AS pada November meningkat 1,6 miliar dolar AS, atau kurang dari 0,1 persen, Departemen Perdagangan mengumumkan dalam laporan lain. Pendapatan pribadi disposal menurun 1,3 miliar dolar AS dan pengeluaran konsumsi pribadi meningkat 24,0 miliar dolar AS.Sementara itu, dalam pekan yang berakhir 17 Desember, angka pendahuluan untuk klaim pengangguran awal disesuaikan musiman mencapai 275.000, meningkat 21.000 dari tingkat tidak direvisi pekan sebelumnya sebesar 254.000, kata Departemen Tenaga Kerja AS, sebut Xinhua.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo