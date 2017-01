Pasar Jaya diminta segera tambah suplai cabai

id

Jakarta (ANTARA News) - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Sumarsono meminta PD Pasar Jaya agar segera mencari suplai cabai mengingat harga cabai merah di ibu kota saat ini mencapai Rp150.000 per kilogram (kg)."Saya sudah minta ke PD Pasar Jaya supaya cepat dicarikan suplai cabai tambahan dalam jumlah yang banyak karena harga cabai saat ini sedang tinggi," kata Sumarsono di Jakarta, Jumat.Menurut pria yang lebih sering dipanggil Soni sehari-hari itu, kebutuhan akan cabai di wilayah DKI Jakarta kira-kira mencapai 120 ton. Akan tetapi, suplai cabai yang masuk ke Jakarta saat ini hanya 75 ton."Oleh karena itu, kami harus cepat-cepat mencari suplai cabai tambahan supaya harganya bisa diturunkan. Pengendaliannya ada di Pasar Kramat Jati. Itu yang menjadi tolak ukur kami," ujar Soni.Lebih lanjut, dia mengungkapkan harga cabai yang melambung saat ini terjadi karena faktor cuaca, sehingga mengakibatkan sebagian besar petani cabai mengalami gagal panen."Cuaca buruk yang menyebabkan harga cabai jadi melambung tinggi. Sebagian besar petani mengalami gagal panen. Kemudian berdampak terhadap berkurangnya pasokan cabai. Harga cabai pun naik," ungkap Soni.Berdasarkan data dari situs infopangan.jakarta.go.id, harga cabai di Pasar Induk Kramat Jati mencapai Rp95.000 per kg, di Pasar Sunter Podomoro dan Pasar Senen Rp120.000 per kg, sedangkan di Pasar Grogol Rp125.000 per kg.Sementara itu, harga cabai di Pasar Rawa Badak Rp130.000 per kg dan di Pasar Glodok Rp140.000 per kg. Harga cabai tertinggi ditemukan di Pasar Tebet Barat yang mencapai Rp150.000 per kg.

Editor: Ruslan Burhani