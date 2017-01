Para selebriti lepas kepergian Oon Project Pop

id

Project Pop, Oon Project Pop

Jakarta (ANTARA News) - Kabar duka datang dari industri musik Tanah Air. Personil Project Pop Mochamad Fachroni atau akrab disapa Oon meninggal dunia, Jumat pagi.Kabar tersebut mengejutkan sejumlah selebriti, diantaranya stand up komedian Pandji Pragiwaksono yang menulis "Pagi2 dapet kabar duka..," pada akun Twitter-nya."Innalilahi wa innailaihi rojiun Telah meninggal dunia Mochamad Fachroni (Oon Project Pop). You will be missed Oon," sambung Pandji di tweet selanjutnya.Presenter Daniel Mananta juga melepas kepergian ayah dari dua orang putra tersebut. "Baru saja mendengar kabar duka. Selamat jalan mas Oon Project Pop. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran," tulis Daniel.Kehilangan juga dirasakan oleh komika Arie Kriting. "Innalillahi wa inna ilaihi roji"un Kang Oon....Sebagai fans Project Pop saya merasa kehilangan. Insha Allah mendapat tempat terbaik."Ucapan belasungkawa juga datang dari vokalis Naif, David Bayu. "Selamat jalan brother Oon project pop istirahat dgn damai disisi Allah."

Editor: Monalisa