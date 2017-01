Marcus Rashford terlibat kecelakaan lalu lintas

id

marcus rashford, timnas inggris, manchester united, wayne rooney

Manchester (ANTARA News) - Striker Manchester United (MU) Marcos Rashford terlibat kecelakaan lalu lintas setelah hendak kembali ke rumah dari latihan bersama, sebagaimana disebutkan dari sejumlah laporan.Ketika mengalami kecelakaan lalu lintas, Rashford sedang mengendarai mobil Mercedes miliknya pada awal bulan ini, sebagaimana dikutip dari laman The Daily Star.Lebih lanjut harian The Sun mengklaim bahwa pemain timnas Inggris itu terlihat sangat risau dengan kondisi Mercedes yang rusak parah.Setelah mengalami kecelakaan, pemain itu meneruskan perjalanan menuju rumah dengan menggunakan kendaraan lain.Kecelakaan terjadi sebelum laga MU melawan West Ham pada awal musim ini. Pemain berusia 19 tahun itu mengalami luka kecil di dahi dan punggung.Ia kemudian menjalani perawatan medis di rumah sakit pusat latihan MU.Sebuah sumber mengatakan kepada harian The Sun, "Kecelakaan ini tentu bukan pengalaman yang menyenangkan bagi Marcus.""Ia bukan pengendara yang ceroboh. Ia berhati-hati dengan kendaraan yang dimiliki, karena ia membeli dengan uang yang selama ini diperoleh dari kontraknya di Old Trafford."

Penerjemah: AA Ariwibowo

Editor: AA Ariwibowo