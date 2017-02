Sutradara "La La Land" menang di DGA, selangkah menuju Oscar

id

La La Land, sutradara La La Land, Damien Chazelle, Oscar, DGA





"La La Land" borong Golden Globes 2017)



Oscar akan digelar di Hollywood pada 26 Februari untuk memberi penghargaan kepada produser, sutradara, aktor dan aktris dalam acara televisi bertabur bintang yang ditonton oleh orang seluruh dunia dan merupakan program TV paling ditonton di Amerika Serikat.



Seperti acara penghargaan yang baru digelar lainnya, diantaranya Golden Globes, gelaran DGA membicarakan peristiwa politik yang baru-baru ini terjadi, termasuk kebijakan yang ditetapkan Presiden Donald Trump di berbagai bidang seperti larangan imigrasi yang menuai protes.



"Saya tidak akan berada di sini tanpa imigran," kata Presiden DGA Paris Barclay dalam sambutannya membuka acara, yang disambut tepuk tangan meriah.



Selain sutradara film, DGA juga memberikan penghargaan untuk televisi. Becky Martin memenangkan sutradara komedi TV terbaik untuk "Veep", sementara Miguel Sapochnik memenangkan sutradara serial drama TV terbaik untuk "Game of Thrones".



Sutradara untuk dua acara tersebut memenangkan kategori yang sama tahun lalu.



Steven Zaillian mendapat penghargaan untuk film televisi atau drama mini seri untuk "The Night Of", sementara sutradara "Saturday Night Live" Don Roy King memenangkan kategori serial variety/ talk show.



Sutradara peraih Oscar Ridley Scott dianugerahi special lifetime achievement, demikian Reuters.

(Baca:Oscar akan digelar di Hollywood pada 26 Februari untuk memberi penghargaan kepada produser, sutradara, aktor dan aktris dalam acara televisi bertabur bintang yang ditonton oleh orang seluruh dunia dan merupakan program TV paling ditonton di Amerika Serikat.Seperti acara penghargaan yang baru digelar lainnya, diantaranya Golden Globes, gelaran DGA membicarakan peristiwa politik yang baru-baru ini terjadi, termasuk kebijakan yang ditetapkan Presiden Donald Trump di berbagai bidang seperti larangan imigrasi yang menuai protes."Saya tidak akan berada di sini tanpa imigran," kata Presiden DGA Paris Barclay dalam sambutannya membuka acara, yang disambut tepuk tangan meriah.Selain sutradara film, DGA juga memberikan penghargaan untuk televisi. Becky Martin memenangkan sutradara komedi TV terbaik untuk "Veep", sementara Miguel Sapochnik memenangkan sutradara serial drama TV terbaik untuk "Game of Thrones".Sutradara untuk dua acara tersebut memenangkan kategori yang sama tahun lalu.Steven Zaillian mendapat penghargaan untuk film televisi atau drama mini seri untuk "The Night Of", sementara sutradara "Saturday Night Live" Don Roy King memenangkan kategori serial variety/ talk show.Sutradara peraih Oscar Ridley Scott dianugerahi special lifetime achievement, demikian Reuters.





Jakarta (ANTARA News) - Sutradara film "La La Land" Damien Chazelle dinobatkan sebagai sutradara film terbaik 2016 dalam Directors Guild of America (DGA), membuat film musikal tersebut berada pada posisi yang kuat untuk penghargaan tertinggi insan perfilman dunia, Oscar, yang akan digelar akhir bulan ini.Untuk pembuat film dokumenter terbaik, DGA memilih Ezra Edelman untuk film besutannya "O.J.: Made in America," yang juga masuk kategori film dokumenter terbaik Oscar.Para pemenang DGA sebelumnya sering kali menjadi sutradara terbaik Oscar dan film-film mereka mendapat predikat film terbaik dari Academy of Motion Picture Arts and Sciences, penyelenggara Academy Awards atau Oscar.Sutradara asal Australia Garth Davis memenangkan DGA kategori drama untuk film "Lion".Chazelle memenangkan DGA untuk pertama kalinya dan merupakan nominasi pertamanya setelah membuat film ketiganya, yang tercatat masuk dalam 14 kategori di Oscar, termasuk dalam kategori film terbaik dan sutradara terbaik.Sepanjang penghargaan industri film tahun ini, dari Producers Guild dan sekarang DGA telah banyak diborong oleh "La La Land", film musikal yang mengambil lokasi di Los Angeles dibintangi Ryan Gosling dan Emma Stone yang kini tampaknya berpeluang menjadi favorit di Oscar.

Penerjemah: Arindra Meodia

Editor: Monalisa