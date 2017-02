Brian Mcknight dan David Foster bakal guncang Yogyakarta

id

Brian Mcknight, David Foster

Jakarta (ANTARA News) - Sejumlah musisi terbaik dunia seperti David Foster, Brian Mcknight dan Chaka Khan serta sejumlah musisi lokal akan menggelar konser yang bertajuk "The Hitman David Foster and Friends Live in Yogyakarta" di Yogyakarta pada 6 April.Hal itu disampaikan oleh CEO Rajawali Indonesia Comm, Anas Syahrul Alimi, di Jakarta, Senin."Musisi lokal yang akan mengisi acara yakni Marcell dan Dira Sugandi," kata Anas.Dia menyatakan semua musisi yang akan tampil dalam pertunjukkan ini siap memberikan tontonan menarik bagi para penonton."Persiapan terbaik sudah kami lakukan agar membuat konser ini menjadi terbesar dan spektakuler di Yogyakarta dan sekitarnya. Mereka semua sudah menyatakan siap untuk tampil," tambah dia.Anas menjelaskan David Foster mengajak sejawatnya yang sudah berprestasi dan dikenal di pentas musik dunia yakni Brian McKnight. Brian McKnight, musisi multiinstrumentalis sekaligus pencipta lagu, menjadi salah satu musisi yang dipastikan manggung bersama Foster.Lalu ada juga Chaka Khan. Penyanyi yang dijuluki sebagai "Queen of Funk-Soul" ini memiliki talenta menakjubkan sekaligus juga peraih sepuluh trofi Grammy Award asal Amerika Serikat.Tak hanya dua nama besar tadi saja. Anas mengatakan Foster memboyong juga Thirdstory. Musisi ini merupakan boy band bentukan Foster yang memiliki musikalitas luar biasa."Tapi tidak terlupakan juga, David Foster meminta penyanyi Indonesia untuk berkolaborasi dengannya seperti Marcell, Dira Sugandi, dan Putri Ayu".Untuk menyokong penampilan musisi terbaik tersebut, Anas menyiapkan juga kualitas suara dan tata panggung terbaik sebagaimana diminta Foster."Kami menggandeng secara khusus vendor sound system dan tata lampu dari Jakarta yang juga digunakan saat konser Metallica dan Bon Jovi tahun lalu," jelas Anas.Hingga saat ini, kata dia, sekitar 60 persen tiket sudah terjual. Begitu untuk kelas super VVIP dan VVIP pun ludes terjual.(I025)

Editor: Ruslan Burhani