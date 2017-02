Wall Street perpanjang reli didukung sentimen "bullish"

id

wall street

New York (ANTARA News) - Saham-saham di Wall Street memperpanjang reli mereka pada Senin (Selasa pagi WIB), dengan ketiga indeks utama memperbarui rekor tertinggi lagi, karena pernyataan Presiden AS Donald Trump tentang pemotongan pajak pekan lalu menyulut euforia investor.Indeks Dow Jones Industrial Average naik 142,79 poin atau 0,70 persen menjadi ditutup pada 20.412,16 poin. Indeks S&P 500 bertambah 12,15 poin atau 0,52 persen menjadi berakhir di 2.328,25 poin, dan indeks komposit Nasdaq menguat 29,83 poin atau 0,52 persen menjadi 5.763,96 poin.Pekan lalu, Trump mengatakan pemerintahannya akan mengumumkan rencana pajak "fenomenal" dalam dua sampai tiga minggu ke depan.Didorong oleh komentar Trump, momentum yang disebut "Trump rally" diperoleh kembali pekan lalu. Pada Jumat (10/2), saham-saham AS terus meningkat, dengan ketiga indeks utama memperbarui rekor tertinggi hari sebelumnya, karena para investor menyambut baik janji Trump.Beberapa analis percaya bahwa rekor pasar masih memiliki ruang untuk berlanjut.Saham-saham AS telah membukukan keuntungan yang kuat sejak Trump memenangkan pemilihan presiden, karena investor bertaruh bahwa ia akan mengejar pemotongan pajak perusahaan besar-besaran, deregulasi dan belanja infrastruktur.Di luar negeri, pasar ekuitas Eropa juga meningkat secara luas pada Senin. Indeks acuan DAX Jerman di Bursa Efek Frankfurt naik 0,92 persen, sedangkan indeks acuan FTSE-100 Inggris naik tipis 0,28 persen.Di Asia, saham-saham Tiongkok naik untuk hari perdagangan keempat berturut-turut pada Senin, karena kekhawatiran likuiditas mereda setelah bank sentral kembali menyuntikkan dana ke pasar uang. Indeks komposit Shanghai naik 0,63 persen menjadi 3.216,84 poin, sebut Xinhua.(A026)

Editor: Unggul Tri Ratomo