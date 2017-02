Ade/Wahyu bawa Indonesia unggul lebih dulu

id

Jakarta (ANTARA News) - Tim Indonesia unggul lebih dulu 1-0 atas Malaysia dalam lanjutan putaran penyisihan grup B turnamen Asia Mixed Team Championships 2017, Ho Chi Minh, Vietnam, Kamis, setelah pasangan Ade Yusuf/Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira menang dari pasangan Teo Ee Yi/Ong Yew Sin dalam tiga game 21-11, 17-21 dan 22-20."Kami harus melakukan banyak penyesuaian di lapangan. Walaupun dulu kompak, tapi sekarang kami main dari nol lagi. Sudah hampir setahun tidak berpasangan, terus main beregu bawa nama Indonesia, pasti agak beban. Tapi di game pertama kami main lebih yakin," kata Wahyu yang dikutip dari laman resmi PP PBSI di Jakarta.Sementara Ade menyebut kekalahan pada game kedua, diakibatkan lawan mereka mengubah pola permainan dan telat diantisipasi pasangan tersebut."Di game kedua, kami telat mengantisipasi perubahan gaya mainnya. Sejauh ini kami merasa belum puas dengan permainan kami. Satu-satunya yang bikin puas adalah, karena bisa menyumbang poin buat tim," ujar Ade.Indonesia sementara membukukan kemenangan 3-1 atas Malaysia setelah hanya kehilangan partai tunggal putra dari empat partai yang dipertandingkan lebih dulu.Partai terakhir yang mempertemukan ganda campuran Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja dengan Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai masih berlangsung.Berikut hasil sementara pertandingan antara tim Indonesia vs Malaysia di babak penyisihan grup B Asia Mixed Team Championships 2017:Indonesia vs Malaysia: 3-1 (pemenang pertandingan ditulis dalam huruf tebal)1. Ganda Putra:vs Teo Ee Yi/Ong Yew Sin 21-11, 17-21, 22-202. Tunggal Putri:vs Lee Ying Ying 21-3. Tunggal Putra: Firman Abdul Kholik vs4. Ganda Putri:vs Lee Meng Yean/Chow Mei Kuan5. Ganda Campuran: Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja vs Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai

Editor: Fitri Supratiwi