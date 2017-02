Anggia/Tiara jadikan Indonesia juara grup

id

Jakarta (ANTARA News) - Ganda putri Anggia Shitta Awanda/Tiara Rosalia Nuraidah sukses menjadi penentu Indonesia sebagai juara grup B di babak penyisihan Asia Mixed Team Championships 2017.Kepastian Indonesia menjadi juara grup tersebut, didapatkan setelah Anggia/Tiara mengalahkan duet asal Malaysia Lee Meng Yean/Chow Mei Kuan dalam dua game langsung 21-19 dan 21-18."Senang akhirnya bisa jadi penentu Indonesia menjadi juara grup. Sebenernya saya pernah menang lawan pasangan Malaysia ini, tapi saat itu berpasangan dengan Suci (Rizki Andini). Sementara sekarang, dengan Anggi juga bukan pasangan tetap. Jadi sempat tegang dan takut-takut di lapangan. Untungnya kami bisa menang," kata Tiara seperti dikutip dari laman PP PBSI, Jakarta, Kamis.Sebelum Anggia/Tiara, Indonesia juga mendapat poin dari penampilan Ade Yusuf/Wahyu Nayaka Arya Pankaryanira dan Gregoria Mariska. Namun Firman Abdul Kholik yang main di partai ketiga, harus mengalami kekalahan."Saya tadi banyak terlambat mengambil keputusan di lapangan. Harusnya saya bisa lebih berani di lapangan. Kalau diturunkan lagi, saya harus bisa tampil lebih maksimal," ujar Firman.Sementara pada partai terakhir pasangan Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja mengalami kekalahan dari ganda campuran Malaysia, Goh Soon Huat/Shevon Jemie Lai 16-21, 16-21.Berikut hasil lengkap pertandingan Indonesia vs Malaysia di babak penyisihan grup B Asia Mixed Team Championships 2017 (pemenang ditulis dalam huruf tebal):Indonesia vs Malaysia 3-2Ganda Putra:vs Teo Ee Yi/Ong Yew Sin 21-11, 17-21, 22-20Tunggal Putri:vs Lee Ying Ying 21-8, 16-21, 21-15Tunggal Putra: Firman Abdul Kholik vs19-21, 15-21Ganda Putri:vs Lee Meng Yean/Chow Mei Kuan 21-19, 21-18Ganda Campuran: Edi Subaktiar/Gloria Emanuelle Widjaja vs16-21, 16-21

Editor: Fitri Supratiwi