Wakil Ketua MPR apresiasi penggalakan pembangunan infrastruktur Presiden Jokowi

Financial Close PINA. Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Wapres Jusuf Kalla (kiri) dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menghadiri 'financial close' untuk pembiayaan proyek investasi non anggaran pemerintah (PINA) di Istana Negara Jakarta, Jumat (17/2/201). Financial Close yang digelar Kementerian/ Bappenas merupakan komitmen pemerintah mendiversifikasi pembiayaan dan mengurangi ketergantungan belanja APBN dan memperbesar peranan swasta, selain itu juga memanfaatkan sumber pembiayaan jangka panjang dari dana pensiun dan perusahaan pembiayaan infrastruktur. (ANTARA/Wahyu Putro A)