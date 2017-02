Pengantar uang ini ditangkap karena isi ATM dengan uang mainan

id

ATM, india, uang palsu

New Delhi (ANTARA News) – Polisi India menangkap seorang petugas pengantar uang setelah uang kertas dalam sebuah ATM bank pemerintah diganti dengan uang mainan, kata seorang petugas pada Jumat.Mohammad Isha dituduh mencuri uang kertas asli dan menggantinya dengan uang mainan awal bulan ini, ketika dia mengisi mesin ATM State Bank of India di New Delhi."Setelah memasuki ATM dengan tas uang, Isha mengambil uang kertas dari baki ATM dan menggantinya dengan uang mainan," kata sang petugas kepada AFP, yang namanya tidak ingin disebut."Kami menginterogasinya secara detail dan dia sudah mengakui kejahatannya."Uang kertas mainan 2.000 rupee (sekitar Rp399.705) itu dibubuhi tanda 'Children Bank of India' – dan dibubuhi janji yang ejaannya salah "Saya berjanji akan membayar kupen dua ribu."Isha akan menjalani persidagan atas tuduhan kecurangan dan pencurian, AFP.

Penerjemah: Ida Nurcahyani