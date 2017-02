Inter Milan dipermalukan AS Roma 1-3

id

inter milan, icardi, as roma

Jakarta (ANTARA News) - Inter Milan terpaksa menanggung malu setelah dikalahkan AS Roma dengan skor 1-3 pada pertandingan lanjutan Liga Italia Serie A pekan ke-26 di Stadion Giuseppe Meazza, Senin pagi waktu Indonesia.Kekalahan ini membuat Mauro Icardi dan tim tertahan di peringkat enam klasemen sementara Liga Italia dengan mengumpulkan 48 poin. Ada pun AS Roma juga memperkokoh posisinya di peringkat dua dengan perolehan 59 poin, selisih tujuh angka dari pemuncak klasemen Juventus.Pada jalannya laga, Inter Milan kebobolan 0-1 dari gol yang diciptakan gelandang AS Roma asal Belgia, Radja Nainggolan, yang meneruskan assist Edin Dzeko saat laga baru berumur 12 menit.Radja Nainggolan kembali menggetarkan jaring gawang Inter Milan lewat gol keduanya yang tercipta pada menit 56 seusai bekerja sama dengan Bruno Peres dari sisi sayap.Inter Milan bukan tanpa peluang, pada menit 81 Mauro Icardi menghidupkan kembali semangat timnya lewat gol yang ia ciptakan pada menit 81 untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2.Namun Inter Milan akhirnya harus mengakui keunggulan Roma dengan skor 1-3 setelah Diego Perotti mencetak gol dari eksekusi tendangan penalti pada menit 85. Penalti itu diberikan wasit atas pelanggaran bek Inter, Gary Medel, terhadap Edin Dzeko.Inter Milan belum menyerah, Danilo D'Ambrosio dan Mauro Icardi sempat mengancam gawang Roma pada menit-menit akhir pertandingan, namum skor 3-1 untuk kemenangan Serigala Roma bertahan hingga laga selesai, demikian Football Italia.Handanovic; D’Ambrosio, Murillo, Medel; Candreva, Gagliardini, Kondogbia, Perisic; Brozovic, Icardi, Joao MarioCadangan: Carrizo, Berni, Ansaldi, Andreolli, Santon, Sainsbury, Nagatomo, Banega, Biabiany, Gabriel Barbosa, Palacio, Eder, PinamontiSzczesny; Rudiger, Manolas, Fazio, Juan Jesus; De Rossi, Strootman; Salah, Nainggolan, Bruno Peres; DzekoCadangan: Alisson, Lobont, Emerson, Vermaelen, Mario Rui, Gerson, Paredes, Grenier, Perotti, El Shaarawy, Totti

