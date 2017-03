Timnas putri dan legenda meriahkan "all star"

id

Jakarta (ANTARA News) - Empat pemain tim nasional putri Indonesia dan legenda bola basket nasional akan memeriahkan kegiatan "Pertalite All Star IBL 2017" yang digelar pada Minggu (5/3).Menurut Direktur IBL Hasan Gozali, pemain putri dan legenda tersebut akan tampil di pertandingan "Skill Challenge" yang merupakan bagian dari rangkaian laga All Star tersebut."Mereka semua sudah memastikan hadir," ujar Hasan di Jakarta, Rabu.Adapun tiga pebola basket putri itu adalah Regita Pramesti, Jacklin Ibo, Dita Retong dan Christie. Sementara para pemain legenda yang terlibat adalah Romy Christanto, Ali B, Rony Gunawan dan Andi Batam.Nantinya dalam Skill Challenge, mereka masing-masing dibagi dalam empat tim, bersama pebola basket yang berlaga di IBL 2017, Rizki Effendi (W88.News Aspac Jakarta), Avan Seputra (Satria Muda Pertamina), R. Azzaryan Pradhita (NSH Jakarta) dan Jeremiah Ranti (Pelita Jaya EMP Jakarta).Selain Skill Challenge, masih dalam rangkaian Pertalite All Star IBL 2017 nantinya diadakan pula Kontes Tiga Poin dan Kontes Slam Dunk.Menurut Hasan, para pemain yang berhak ikut dalam dua kontes tersebut pebola basket dengan statistik terbaik di IBL 2017.Adapun pebola basket yang ikut dalam Slam Dunk Contest adalah Indra Muhammad (Pacific Caesar Surabaya), Tyreek Jewel (Satria Muda Pertamina), Jaaron Crump (Satya Wacana Salatiga) dan Ruslan (W88.News Aspac Jakarta).Sementara di Three Point Contest, para shooter terbaik IBL yang akan unjuk kemampuan adalah Andakara Prastawa (W88.News Aspac Jakarta), Respati Ragil Pamungkas (Pelita Jaya EMP Jakarta), Mei Joni (Hangtuah Sumsel), Sherrard Brantley (Bank BJB Garuda Bandung), Jajuan Smith (Hangtuah Sumsel) dan Garu Jacobs (NSH Jakarta).Adapun di acara puncak, pertandingan IBL All Star, tim dibagi menjadi tim Merah dan Putih.Tim Putih, yang dilatih AF Rinaldo, diperkuat Andakara Prastawa, Daniel Wenas (Pelita Jaya) Jarron Crump (Satya Wacana Salatiga), Oki Wira Sanjaya (Aspac) dan Kevin Loiselle (Pacific Caesar Surabaya).Cadangan tim Putih yaitu Nate Barfield (NSH), Ponsianus Nyoman Indrawan (Pelita Jaya), Abraham Damar Grahita (Aspac) dan Pringgo Renggowo (Aspac).Di tim Merah, dilatih Youbel Sondakh, dihuni Mario Wuysang (CLS Knights Surabaya), Jamarr Andre Johnson (CLS), Tyreek Jewell (Satria Muda Pertamina), Sandy Febriansyakh (CLS) dan Arki Dikania Wisnu (Satria Muda).Adapun cadangan tim Merah adalah Tyrell Corbin (Bima Perkasa Jogja), Chris Ware (Garuda), Ferdinand Damanik (JNE Siliwangi) dan Christian Ronaldo Sitepu (Satria Muda).

Editor: AA Ariwibowo