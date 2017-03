Daud Yordan incar kemenangan KO lawan Phayom

Petinju Indonesia Daud Yordan membawa sabuk juara tinju WBO (The World Boxing Organization) Asia-Pacific dan Africa usai mengalahkan Petinju Jepang Yoshitaka Kato pada pertandingan bertajuk Road to the World Champions di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat (5/2). Daud Yordan menang angka atas Yoshitaka Kato. (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/pras/16)